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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" провело учения на подводном переходе нефтепровода через водоем в Волгоградской области

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефт-Приволга" провели учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода Куйбышев - Тихорецк через пруд Расширенный в Волгоградской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

По сценарию специалисты устраняли частичную разгерметизацию нефтепровода с "выходом" нефти на водную поверхность в период ледостава. В мероприятии были задействованы сотрудники центральной ремонтной службы (ЦРС) Волгоградского РНУ и линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) линейной производственно-диспетчерской станции "Караичево" - всего 47 человек.

Цель учений - повышение оперативности реагирования персонала в условиях нештатных ситуаций, отработка навыков применения специального оборудования и средств индивидуальной защиты.

После поступления сигнала об аварийном "снижении" давления на подводном переходе нефтепровода Куйбышев - Тихорецк через пруд на место предполагаемой аварии прибыла патрульная группа ЛАЭС ЛПДС "Караичево", которая подтвердила условный выход нефти. Управляющий диспетчер "остановил" транспортировку нефти по трубопроводу.

После прибытия бригад ЛАЭС на рубеж проведены работы по вырезке майны и технологических прорезей для установки боновых заграждений. На берегу специалисты развернули емкость для временного хранения нефти. Участники ликвидировали последствия условной аварии в регламентные сроки. В ходе тренировки были использованы 23 единицы техники и оборудования, в том числе две ледорезные установки, нефтесборщики, автокраны, теплогенераторы, установлено более 360 м боновых заграждений.

Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Волгоградского РНУ в рамках экоаналитического контроля (выполнен отбор и анализ проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод).

Наблюдатели пришли к выводу, что результаты УТЗ соответствуют требованиям, предусмотренным программой проведения учений, а сроки ликвидации последствий условных нештатных ситуаций - установленным нормативными документами АО "Транснефть-Приволга".

Эксплуатации подводных переходов МН АО "Транснефть-Приволга" уделяет большое внимание, регулярно проводится обучение работников, организуются учебно-тренировочные занятия. Это позволяет поддерживать высокий уровень готовности служб к оперативному реагированию, локализации и ликвидации последствий возможных аварий, предотвратить ущерб экологии.

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