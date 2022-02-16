АвтоВАЗ не будет работать над следующим поколением Lada Granta

АвтоВАЗ не будет создавать следующее поколение автомобиля Lada Granta, сообщает Лада.онлайн со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По официальному плану в 2023 г. АвтоВАЗ должен представить две новых модели Lada B-класса. В начале февраля в СМИ сообщили, что на автозаводе начали сборку первых тестовых автомобилей под условным названием Granta-2. Однако в пресс-службе изданию сообщили, что данная информация недостоверна.

По словам руководителя пресс-центра АвтоВАЗа Сергея Ильинского, однажды появится новое семейство B-сегмента, не имеющее ничего общего с Грантой. Название нового автомобиля пока неизвестно. Есть множество названий, которые недавно были запатентованы предприятием. Например, ONEGA, ALTA, SLAVA или LIKA.