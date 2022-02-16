В апреле 2022 г. девятиклассники шести школ Самарской области примут участие в исследовании по модели PISA

В апреле текущего года Самарская область примет участие в международной оценке образовательных достижений учащихся по модели PISA. Напомним, PISA (Programme for International Student Assessment) - это международное сопоставительное исследование качества образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся школ в возрасте 15 лет. Проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Национальным центром проведения исследования PISA в Российской Федерации служит ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования".

Применить теорему Пифагора или закон Ома не в условиях задачи, а в реальной жизни. В школах Самарской области теперь учат не зазубривать теорию, а формировать функциональную грамотность. Проще говоря, развивают у детей навыки, которые пригодятся им в быту. Именно они будут оцениваться в ходе международного исследования PISA. Оно проводится раз в три года, выполняется непосредственно на компьютере и включает в себя задания как с вариантами ответа, так и с открытым вводом ответа.

"Наша задача - сделать максимально возможное, чтобы дети после окончания школы могли использовать полученные знания на практике. Ведь в жизни им предстоит не решить задачу у доски, а посчитать, например, сколько упаковок плитки нужно купить, чтобы сделать ремонт на кухне, - поясняет заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. - Не просто повысить качество обучения, а к 2024 г. войти в десятку сильнейших стран мира по качеству общего образования - это цель, поставленная президентом РФ. Одним из основных инструментов, позволяющих увидеть, насколько мы приблизились к цели, и служит международное исследование PISA".

Контроль показателей нацпроектов - важная задача, которая находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. "Без контроля нельзя осуществлять управление нацпроектами. И на территории Самарской области мы этой задачей озаботились буквально с первых дней реализации нацпроектов", - отмечал глава региона.

Значимость международных исследований, в том числе PISA, крайне высока: проводя подобные исследования во всем мире, каждая страна получает объективные данные по уровню образования, четко формируется понимание плюсов и минусов в системе образования и, как следствие, появляется возможность качественно скорректировать школьную программу. Международное сопоставительное исследование качества образования состоится в 2024 г., но подготовка к нему ведется уже сегодня. Готовятся не только школьники, но и учителя.

"Счастье учителя в успехах учеников. Каждый из нас готов осваивать новые технологии и никогда не останавливаться на достигнутом. Все это ради наших детей. Сегодняшние уроки мы выстраиваем с обязательным акцентом на практику, - рассказывает учитель физики школы с. Ягодное Елена Фоломкина. - Нас сопровождает команда методистов Института регионального образования, для нас организованы "методические субботы". Летом перед началом нового учебного года в рамках выездных сессий министерства образования и науки Самарской области прошел семинар о функциональной грамотности для родителей. Уверена, все вместе - родители и педагоги - мы воспитаем эрудированных, всесторонне развитых, образованных детей".

Промежуточные проверки нужны для того, чтобы вовремя скорректировать недочеты. В 2024 г. в международном исследовании PISA примут участие абсолютно все школы Самарской области.