В апреле 2022 г. девятиклассники шести школ Самарской области примут участие в исследовании по модели PISA

В апреле текущего года Самарская область примет участие в международной оценке образовательных достижений учащихся по модели PISA. Напомним, PISA (Programme for International Student Assessment) - это международное сопоставительное исследование качества образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся школ в возрасте 15 лет. Проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Национальным центром проведения исследования PISA в Российской Федерации служит ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования".
Применить теорему Пифагора или закон Ома не в условиях задачи, а в реальной жизни. В школах Самарской области теперь учат не зазубривать теорию, а формировать функциональную грамотность. Проще говоря, развивают у детей навыки, которые пригодятся им в быту. Именно они будут оцениваться в ходе международного исследования PISA. Оно проводится раз в три года, выполняется непосредственно на компьютере и включает в себя задания как с вариантами ответа, так и с открытым вводом ответа.
"Наша задача - сделать максимально возможное, чтобы дети после окончания школы могли использовать полученные знания на практике. Ведь в жизни им предстоит не решить задачу у доски, а посчитать, например, сколько упаковок плитки нужно купить, чтобы сделать ремонт на кухне, - поясняет заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. - Не просто повысить качество обучения, а к 2024 г. войти в десятку сильнейших стран мира по качеству общего образования - это цель, поставленная президентом РФ. Одним из основных инструментов, позволяющих увидеть, насколько мы приблизились к цели, и служит международное исследование PISA".
Контроль показателей нацпроектов - важная задача, которая находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. "Без контроля нельзя осуществлять управление нацпроектами. И на территории Самарской области мы этой задачей озаботились буквально с первых дней реализации нацпроектов", - отмечал глава региона.
Значимость международных исследований, в том числе PISA, крайне высока: проводя подобные исследования во всем мире, каждая страна получает объективные данные по уровню образования, четко формируется понимание плюсов и минусов в системе образования и, как следствие, появляется возможность качественно скорректировать школьную программу. Международное сопоставительное исследование качества образования состоится в 2024 г., но подготовка к нему ведется уже сегодня. Готовятся не только школьники, но и учителя.
"Счастье учителя в успехах учеников. Каждый из нас готов осваивать новые технологии и никогда не останавливаться на достигнутом. Все это ради наших детей. Сегодняшние уроки мы выстраиваем с обязательным акцентом на практику, - рассказывает учитель физики школы с. Ягодное Елена Фоломкина. - Нас сопровождает команда методистов Института регионального образования, для нас организованы "методические субботы". Летом перед началом нового учебного года в рамках выездных сессий министерства образования и науки Самарской области прошел семинар о функциональной грамотности для родителей. Уверена, все вместе - родители и педагоги - мы воспитаем эрудированных, всесторонне развитых, образованных детей".
Промежуточные проверки нужны для того, чтобы вовремя скорректировать недочеты. В 2024 г. в международном исследовании PISA примут участие абсолютно все школы Самарской области.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.