"Поколение М" и самарская Третьяковка вместе со школьниками создадут ботанический атлас региона

Всероссийский благотворительный проект компании МТС "Поколение М" совместно с Самарским филиалом Третьяковской галереи запускает региональный этап творческого конкурса "Третьяковская галерея online". Дети и подростки 11-18 лет, увлекающиеся живописью и любящие природу, смогут изучить тонкости ботанической иллюстрации, изобразить растения Самарской области и увидеть свои работы в современном ботаническом атласе России, который будет представлен в главном музее национального искусства страны.

Для участия в конкурсе необходимо в срок с 16 февраля до 20 марта 2022 года нарисовать один или несколько рисунков цветов, трав и других растений, которые можно встретить на территории Самарской области, и загрузить фото или скан работ на сайт "Поколения М". Чтобы получить более полное представление о жанре ботанической иллюстрации, ребята могут посмотреть размещенные на сайте "Поколения М" видеоуроки и вдохновиться творчеством выдающегося скульптора, художницы и автора российского акварельного гербария Анны Голубкиной (1864–1927).

Оценивать присланные в региональном этапе конкурса работы будет жюри, состоящее из экспертов самарского филиала Третьяковской галереи, представителей Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина и творческой группы "Поколения М". Подведение итогов и награждение участников и победителей регионального этапа художественного конкурса "Поколения М" состоится в марте 2022 года. Лучшие работы участников также войдут в специальную экспозицию, которая до конца 2022 года пройдет в одном из выставочных пространств города.

Все присланные на региональный этап конкурса работы также автоматически примут участие в федеральном этапе конкурса. Лучшие работы юных живописцев со всей страны войдут в ботанический атлас России, который будет представлен в мультимедийном формате на ежегодной Всероссийской акции "Ночь искусств" в Третьяковской галерее в ноябре.

"Мы уже давно с огромным интересом следим за проектом "Поколение М" от компании МТС и рады присоединиться к нему. Тема творческого конкурса нам особенно близка, потому что Третьяковка в Самаре начала выставочную деятельность с масштабной экспозиции работ Анны Голубкиной в Музее Модерна. Выставка показала не только шедевры, но и малоизвестные грани творчества гения серебряного века, в том числе гербарий в стиле ботанической графики. Мы с удовольствием возвращаемся к этому великолепному автору", — рассказал директор Самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко.

"Проект "Поколение М" сотрудничает с Третьяковской галереей на всероссийском уровне не первый год. Благодаря этому десятки талантливых юных художников, среди которых есть и ребята из Самарской области, уже получили мощный творческий старт и смогли попасть со своими работами в одно из крупнейших творческих пространств России. Мы очень рады, что у самарских школьников появилась уникальная возможность попробовать свои силы в региональном этапе конкурса, который мы проводим вместе с первым в стране филиалом Третьяковской галереи, и получить дополнительные навыки и опыт для дальнейшего развития своих художественных способностей", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.