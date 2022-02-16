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Общество

В Самаре 2 марта будут включены электросирены

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 марта, будет проводиться плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы оповещения городского округа Самара.

В период с 10:40 до 10:45 в Самаре будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан.

Звучание электросирен означает сигнал "Внимание всем!". По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приемники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке.

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