Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Эксперты отметили позитивные изменения в образовании, здравоохранении, промышленном и инфраструктурном секторах, бюджетной политике Самарской области.

Напомним, 14 февраля был опубликован десятый по счету рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный экспертами РИА Новости. Самарская область в нем поднялась с 16 на девятое место и вошла в топ-10 регионов. Рейтинг строится на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов считает, что за год позиции региона улучшились и по официальным данным, демонстрирующим динамику развития, и по субъективным оценкам жителей.

"Даже в пандемию в Самарской области сохраняется стабильная социальная ситуация, экономические показатели по ряду стратегических позиций просто рекордные, речь и о дорожном строительстве, и социальном, растет промышленное производство, вводятся новые мосты, предприятия, школы, детские сады, учреждения здравоохранения. В Самаре и других городах жители активно участвуют в программах благоустройства и реализации своих собственных социальных проектов. В регионе рынок труда предлагает такое количество свободных вакансий, какого не было за всю историю наблюдений. "Фактор Тольятти", негативно влиявший на социальное развитие региона, перестал действовать: АвтоВАЗ работает вопреки внешнему влиянию зарубежных поставщиков, трудовые коллективы защищены. Безусловно, все это влияет на настроения жителей. Изменения в самой близкой людям социальной сфере стали возможными благодаря эффективной и проактивной политике действующего губернатора Дмитрия Азарова. Да, не все без проблем в регионе, но, справедливости ради, не только ковид, но и погода проверяет всех на прочность", - отметил эксперт.

Главный врач самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица также отмечает, что Самарская область по праву находится в числе лучших российских регионов по уровню жизни.

"В регионе принята Стратегия лидерства, которая помогает развиваться всем отраслям. Продолжается привлечение инвестиций, решаются проблемы дольщиков, рекордные показатели демонстрирует село, идет масштабное дорожное строительство, строятся и открываются мосты", - перечислил врач.

По словам Дмитрия Лисицы, о том же говорит и ситуация в здравоохранении: "Введено в строй много новых ФАПов, амбулаторий, госпиталей, больниц. Закуплено большое количество оборудования как для новых, так уже и для действующих медучреждений. Делается многое для привлечения и удержания врачей, фельдшеров, медсестер. Не первый год работают программы "Земский врач" и "Земский фельдшер". В города и малые районы приезжают квалифицированные специалисты. Важно, что развивается первичное звено здравоохранения. Да, много есть вопросов к системе от пациентов, особенно сейчас - в пик рекордной заболеваемости не только в регионе, по всей стране и миру. И тем более страшно подумать, как бы мы справились без такого серьезного и системного подхода к здравоохранению, какое происходило в последние три года".

По словам главного врача 10-й больницы, правительство области не раз выделяло средства на содержание и обеспечение медучреждений, на целевую поддержку медиков, для которых это очень важно в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

"Мы почувствовали все это непосредственно в нашей Самарской городской больнице № 10. У нас, несмотря на сложности, связанные с COVID-19, продолжались ремонтные работы, построена новая амбулатория и поставлено новое оборудование. Будет открыт еще один амбулаторный центр онкологической помощи. За это говорим спасибо губернатору и всей команде. По его поручению мы до 1 декабря 2022 года должны это реализовать. Идет строительство поликлиники на 700 посещений в смену в Волгаре, которая так востребована для бурно развивающегося микрорайона", - рассказал Дмитрий Лисица.