Эксперты рассказали о лучших практиках социокультурной реабилитации граждан с ОВЗ

В понедельник, 15 февраля, в Общественной палате РФ состоялся круглый стол, участники которого обсудили перспективы социокультурной реабилитации людей с инвалидностью и представили соответствующие практические кейсы в сфере культуры и спорта.

Частью мероприятия стало открытие на площадке ОП РФ персональной выставки картин художника Евгения Коробских, потерявшего в результате несчастного случая кисти рук и рисующего, держа кисть в зубах.

Цель выставки — рассказать о людях, которые, несмотря на ограниченные возможности здоровья, ищут и находят свой жизненный путь, свое место в искусстве. Евгений Коробских — человек, ставший инвалидом в зрелом возрасте, который смог открыть для себя доступную технику рисования и на сегодняшний день является ярким примером для подражания, продвигая идею "Идти вперед и не сдаваться!" через свои художественные работы.

"Вопросы социокультурной реабилитации людей с инвалидностью — это важная тема, стоящая сегодня на повестке дня. В рамках наших компетенций мы четко понимаем, что люди, которые получили инвалидность в зрелом возрасте, к сожалению, получают очень серьезные психологические угнетающие травмы. Поэтому Общественная палата силами трех комиссий вынесла эту проблему в свою актуальную повестку", — подчеркнул, открывая встречу, Павел Покровский, член Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия.

Спикер напомнил, что организаторами мероприятия также стали Комиссия по доступной среде и развитию инклюзивных практик и Комиссия по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.

По мнению председателя Комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, генерального директора Государственного центрального музея современной истории России Ирины Великановой, при решении проблемы адаптации людей, имеющих инвалидность, к условиям повседневной жизни ресурс культуры является ключевым.

"Сегодня огромные возможности социокультурных технологий для реабилитации инвалидов реализуются, конечно же, далеко не в полном объеме, и каждый столкнувшийся с этой проблемой может рассказать, как много сложностей он испытывает на своем пути, стремясь трудоустроиться, применить свой талант. При этом мы часто говорим о том, что вопросы развития культуры очень тесно связаны с вопросами народосбережения, и видим, что в практике уже существует огромное количество разнообразных форм и методов социокультурной реабилитации", — отметила Ирина Великанова.

О практиках создания условий для участия людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в культурной жизни общества рассказала председатель Комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая.

Она напомнила, что в 2021 году был проведен III открытый конкурс программ и практик в сфере социокультурной реабилитации инвалидов, на который было подано более 300 заявок от некоммерческих, образовательных организаций и муниципальных учреждений, а также участников, представляющих собственные социальные проекты, из 61 региона России.

"Этот конкурс — некий ключ, который открывает нам двери в сферу социокультурной реабилитации. Он знакомит нас с лучшими практиками, уникальными программами и невероятными людьми, которые их реализуют. Конкурс помогает нам делать некий срез того, что заставляет мир меняться, двигаться вперед и развиваться", — пояснила Диана Гурцкая.

Она также рассказала, что на основе анализа проектов участников конкурса были определены такие тренды в развитии программ для людей с инвалидностью, как цифровизация, социальный инклюзивный туризм, профориентация и трудоустройство, а также психологическая поддержка семей, где живут люди с ОВЗ.

"Приведу пример цифровизации на базе нашего Центра социокультурной реабилитации, который с 2018 года работает на территории города Москвы. Сегодня мы открываем двери нашего нового объекта, где предусматривается ряд цифровых решений, одним из которых будет сенсорная комната, которую, как правило, создают для отдыха. Но мы на этом не останавливаемся: в этой комнате можно будет создать свою музыку или обструкционную графику, которыми затем можно будет поделиться со всем миром с помощью соцсетей и других каналов", — сообщила Диана Гурцкая.

Она выразила благодарность Министерству культуры РФ, и в частности заместителю министра Ольге Яриловой, за инициативу по реализации пилотного проекта "Шаг вперед", запущенного в 2021 году году.

"Цель проекта — подготовка людей с инвалидностью к профессиональному самоопределению, знакомство с возможностями инклюзивного образования, формирование мотивации к обучению в вузах и ссузах города Москвы", — уточнила Диана Гурцкая.

К дискуссии присоединился председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он подчеркнул, что важным фактором в социокультурной реабилитации людей с инвалидностью, особенно юношей и девушек, является спорт, и рассказал о программах комитета, посвященных развитию физической культуры и спорта для детей с ОВЗ.

"У нас есть "Паралимпийские уроки", которые мы проводим с участием именитых спортсменов, чемпионов и призеров Паралимпийских игр. Спортсмены рассказывают ребятам о спорте, о том, как они пришли к паралимпийским титулам, а также в игровой форме знакомят с паралимпийским движением, проводят мастер-классы. Проведение уроков стало у нас славной и доброй традицией", — рассказал спикер.

Он также ознакомил участников встречи со спортивно-образовательным проектом "Будущие чемпионы", в рамках которого проводятся соревнования для маленьких детей с ОВЗ, и рассказал о всероссийских форумах по развитию паралимпийского движения в субъектах Российской Федерации.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, президент Союза Хабаровского края "Региональный союз боевых искусств" Андрей Белоглазов отметил, что на Дальнем Востоке активно развивается паралимпийское движение.

"Ребята занимаются такими видами спорта, как футбол для инвалидов по зрению, в том числе тотально слепых. Очевидно, что спорт позитивно влияет и на моральное здоровье людей с инвалидностью. Ребята живут совершенно полноценной жизнью", — рассказал спикер.

Он также обратил внимание на вопрос получения людьми с ОВЗ высшего профессионального образования.

"Несколько наших воспитанников — инвалидов по зрению получили образование в Дальневосточной государственной академии физической культуры и спорта. Когда я впервые пришел и начал просить, чтобы таких особенных людей обучали и помогали им получать образование, на меня смотрели с большим удивлением. Но тем не менее, когда мы попробовали с одним человеком и по обычной программе добились результатов, все получилось и у других", — сообщил Андрей Белоглазов.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова рассказала коллегам о такой разновидности арт-терапии, как мульттерапия.

"Название возникло неслучайно. Один из режиссеров проекта "Смешарики", в котором я 20 лет назад работала, вместе с благотворительным фондом AdVita, начал ходить в больницу с онкологическими детишками и рисовать с ними мультфильмы. Практически сразу стало понятно, какая это огромная возможность для коммуникации детей, для их реабилитации, творческой самореализации. И не побоюсь сказать, что этим детям было важно оставить свой след на земле. Когда они видели свои имена в титрах к мультфильмам, для них это было лучшим стимулом для того, чтобы продолжать жить", — рассказала член ОП РФ.

Подводя итоги встречи, Павел Покровский отметил, что отношение общества к людям с ОВЗ зачастую остается предвзятым, что влечет за собой необходимость просвещения граждан и популяризации успешно реализованных проектов социокультурной реабилитации.

"Огромным мотивирующим потенциалом обладают озвученные сегодня практики. ОП РФ призвана рассказать о возможностях развития такой проектной деятельности гражданского общества. Мы, три Комиссии ОП РФ, резюмируем все, что сегодня было представлено, и постараемся этот опыт максимально распространить вместе с нашими коллегами из региональных общественных палат", — сказал он.