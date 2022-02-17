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Автопром Машиностроение

Ян Птачек займет должность первого исполнительного вице-президента АвтоВАЗа

ТОЛЬЯТТИ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 марта 2022 г. Ян Птачек займет должность первого исполнительного вице-президента АО "АвтоВАЗ", сообщает пресс-служба компании. В новой должности он будет курировать следующие направления: связи с государственными органами, качество и удовлетворенность потребителей, информационные системы и технологии. Также Птачек возглавит комитет по планированию продаж и производства, и будет отвечать за предложения по дальнейшим синергиям между АвтоВАЗом и Renault Россия.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

"Я очень горжусь тем, что снова присоединился к АвтоВАЗу и его профессиональной команде, с помощью которой мы сможем и далее преобразовывать компанию, чтобы она стала производителем автомобилей мирового класса с еще более сильным брендом Lada. Уверен, что мой предыдущий опыт работы на АвтоВАЗе и в Renault Россия поможет расширить сотрудничество между этими компаниями", — отметил Ян Птачек.

Ян Птачек получил высшее инженерное образование в Пражском техническом университете, а также дополнительное бизнес-образование во Франции в Ecole des Mines и двух других университетах Парижа. Он работает в Renault Group уже более 25 лет. На протяжении своей профессиональной карьеры он занимал руководящие должности в продажах и маркетинге Renault в Чехии, Франции, России, Румынии и других странах. В 2016–2019 гг. Ян Птачек в должности  исполнительного вице-президента АвтоВАЗа по продажам и маркетингу вывел продажи Lada на устойчивый тренд роста, чему способствовал эффективный ребрендинг дилерской сети. С 2019 г. он занимает должность генерального директора ЗАО "Рено Россия", где успешно провел запуски нового Kaptur и нового Duster, а также значительно улучшил показатели московского завода Renault. С мая 2021 г. является членом Совета директоров АО "АвтоВАЗ".

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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