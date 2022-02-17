Ян Птачек займет должность первого исполнительного вице-президента АвтоВАЗа

С 1 марта 2022 г. Ян Птачек займет должность первого исполнительного вице-президента АО "АвтоВАЗ", сообщает пресс-служба компании. В новой должности он будет курировать следующие направления: связи с государственными органами, качество и удовлетворенность потребителей, информационные системы и технологии. Также Птачек возглавит комитет по планированию продаж и производства, и будет отвечать за предложения по дальнейшим синергиям между АвтоВАЗом и Renault Россия.
"Я очень горжусь тем, что снова присоединился к АвтоВАЗу и его профессиональной команде, с помощью которой мы сможем и далее преобразовывать компанию, чтобы она стала производителем автомобилей мирового класса с еще более сильным брендом Lada. Уверен, что мой предыдущий опыт работы на АвтоВАЗе и в Renault Россия поможет расширить сотрудничество между этими компаниями", — отметил Ян Птачек.
Ян Птачек получил высшее инженерное образование в Пражском техническом университете, а также дополнительное бизнес-образование во Франции в Ecole des Mines и двух других университетах Парижа. Он работает в Renault Group уже более 25 лет. На протяжении своей профессиональной карьеры он занимал руководящие должности в продажах и маркетинге Renault в Чехии, Франции, России, Румынии и других странах. В 2016–2019 гг. Ян Птачек в должности исполнительного вице-президента АвтоВАЗа по продажам и маркетингу вывел продажи Lada на устойчивый тренд роста, чему способствовал эффективный ребрендинг дилерской сети. С 2019 г. он занимает должность генерального директора ЗАО "Рено Россия", где успешно провел запуски нового Kaptur и нового Duster, а также значительно улучшил показатели московского завода Renault. С мая 2021 г. является членом Совета директоров АО "АвтоВАЗ".