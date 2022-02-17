Ян Птачек займет должность первого исполнительного вице-президента АвтоВАЗа

С 1 марта 2022 г. Ян Птачек займет должность первого исполнительного вице-президента АО "АвтоВАЗ", сообщает пресс-служба компании. В новой должности он будет курировать следующие направления: связи с государственными органами, качество и удовлетворенность потребителей, информационные системы и технологии. Также Птачек возглавит комитет по планированию продаж и производства, и будет отвечать за предложения по дальнейшим синергиям между АвтоВАЗом и Renault Россия.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа