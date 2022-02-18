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Самара примет Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 по 5 марта в Самаре, в СКК "Дворец спорта", пройдет Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта "Новая высота".

В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из 61 региона России. Самое большое представительство ожидается у Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Хабаровского края. Самарская область представит 6 борцов. Схватки пройдут в 10 весовых категориях, от 55 до 130 кг. Турнир проводится Самарской областной Федерацией спортивной борьбы при поддержке Федерации спортивной борьбы России, Министерства спорта РФ, Правительства Самарской области, новосибирского регионального общественного фонда "Карелин-фонд", группы компаний "Волгатрансстрой" и международного строительного концерна "Балтийская строительная компания".

Главной своей задачей организаторы турнира считают популяризацию борьбы, которая в России имеет большую и славную историю, пропаганду здорового образа жизни, повышения уровня мастерства юниоров. Первенство России включено в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации. По итогам соревнований спортсменам, занявшим 1,2,3 места, присваиваются спортивные звания, при условии выполнения соответствующих требований и норм.
Самара не случайно была выбрана местом проведения Первенства России. Областная Федерация спортивной борьбы активно занимается популяризацией борьбы. Благодаря личной инициативе президента Федерации, заместителя председателя Самарской Губернской Думы Александра Живайкина, при поддержке Правительства Самарской области и ГК "Волгатрансстрой" в Самаре уже дважды приходил Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей. Только в 2021 году в нем приняли участие около 300 юных борцов из 29 регионов России.

Первенство России по греко-римской борьбе "Новая высота" проводится в память о благотворителе и меценате, заслуженном строителе России Игоре Александровиче Найвальте. Сотни километров железных и автодорог, миллионы квадратных метров жилья, более 30 крупных спортивных объектов и более 70 храмов по всей России были построены под руководством Игоря Найвальта.

Железнодорожный вокзал в Самаре, храм великомученика Георгия Победоносца, жилой комплекс "Ладья" на самарской набережной — эти объекты также строились под руководством Игоря Александровича. На протяжении всей жизни Игорь Найвальт оказывал огромную поддержку развитию детско-юношеского спорта, тысячам спортсменов в России, был организатором большого количества спортивных соревнований! "Новая высота" — это дань памяти яркому, светлому, энергичному, целеустремленному человеку, который создавал современный облик новой, развивающейся, строящейся России и всеми силами способствовал укреплению духовных основ нашей страны.

Почетными гостями Первенства России станут губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Герой России, сенатор РФ, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин, президент Федерации спортивной борьбы России, Олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, обладатель Кубка Мира по греко-римской борьбе, чемпион России Алексей Колесников, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы, заместитель председателя Самарской Губернской Думы, Александр Живайкин, глава группы компаний "Волгатрансстрой" Вячеслав Сонин.

Финальные поединки запланированы 4 и 5 марта. Церемония открытия пройдет 4 марта.
Трансляция поединков будет осуществляться в социальных сетях Самарской федерации борьбы и на сайте wrestlingtv.ru. Билеты бесплатно можно приобрести на сайте "Афиша.ru".

Первенство пройдет при строгом соблюдении рекомендаций по предупреждению распространения COVID-19. К участию буду допущены спортсмены с отрицательными ПЦР-тестами, во время соревнований будет обеспечен масочный режим.

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Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

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почему ни слова про Обаму и майдан?

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Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

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