"Жигулевская долина" развивает сотрудничество с АвтоВАЗом

В четверг, 17 февраля, в технопарке "Жигулевская долина" побывала делегация представителей АО "АвтоВАЗ" во главе с президентом Николя Мором. Целью встречи стало знакомство с инновационными проектами резидентов "Жигулевской долины" и обсуждение дальнейшего сотрудничества автопроизводителем и технопарком.
В Самарской области создаются все условия для развития инновационного предпринимательства. Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым совместно с жителями региона, — в поддержке инициативных людей, развивающих свои, в том числе, высокотехнологичные проекты.
В ходе визита состоялись презентации проектов и решений резидентов технопарка по направлениям автомобильной промышленности и инфраструктуры завода.
Главе АвтоВАЗа презентовали возможности региональной экосистемы инноватики, а также предложили ряд возможных направлений для совместной работы, в том числе отбор, подготовка и совместное финансирование перспективных инновационных проектов региона; валидация регионального центра инжиниринга по необходимым стандартам для возможности его участия в цепочках проверки продукции поставщиков завода, а также участие в программе фонда "Сколково".
"Мы создаем для инноваторов Самарской области максимум возможностей, помогаем разработчикам заявить о своей идее крупным индустриальным партнерам, а промышленным предприятиям, в свою очередь — внедрить передовые, апробированные технологические решения в свои технологические цепочки. Наладить диалог инноваторов и потенциальных заказчиков также помогают конкурсные отборы и акселераторы, которые мы проводим в партнерстве с корпорациями, такими как "РЖД" и "ДАЛИМО". Площадками для эффективного взаимодействия инноваторов также являются "Точки кипения", которые сегодня создаются на базе вузов и предприятий региона. Плодотворное сотрудничество технопарка "Жигулевская долина" с АвтоВАЗом — это отличный шанс для высокотехнологичных стартапов предложить свои решения для автомобильной промышленности и внедрить их на мощностях завода. Уверен, что наше взаимодействие с заводом будет только развиваться и будет взаимовыгодным", — отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В ходе встречи особое внимание было уделено Региональному центру инжиниринга, работающему в периметре технопарка, и входящему в число лучших инжиниринговых центров России по поддержке малого и среднего предпринимательства. Ежегодно услугами РЦИ пользуются более 170 контрагентов. Среди услуг РЦИ для автомобильной промышленности: проектирование технологической оснастки; контроль качества изготавливаемых изделий; прототипирование и реверс-инжиниринг; развитие поставщиков крупных заказчиков.
"С момента моего последнего визита сегодня я увидел много положительных изменений, много новых возможностей для дальнейшей кооперации, в том числе с участием "Сколково". И мы будем дальше прорабатывать эти возможности. Я уверен, что у нас найдутся совместные перспективные проекты вместе с "Жигулевской долиной", — отметил по итогам встречи Николя Мор.
"Взаимодействие с индустриальными партнерами — одна из целевых задач оператора экосистемы инноваций Самарской области — ГАУ "ЦИК СО". Технопарк в данном случае выступает своеобразным мостиком возможностей для резидентов. В 2021 г. более 50 стартапов получили доступ к инновационным запросам индустриальных партнеров. Наша цель — максимально продвинуть инновационные компании региона в производственные цепочки успешных компаний, в том числе и международного уровня. Встреча, которая состоялась сегодня, была долгожданной. У АвтоВАЗа своя большая экосистема, и мы уверены, что наши предложения, озвученные сегодня, были не только услышаны, но и станут важным шагом в выстраивании дальнейшего тесного взаимодействия и налаживания горизонтальных связей с предприятием", — подчеркнул руководитель управляющей компании технопарка Александр Сергиенко.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.