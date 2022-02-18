Самарцы неуважительно относятся к старшему поколению

Самара находится на 16 месте рейтинга городов по уважению к старшему поколению. Такие данные приводит независимое исследовательское агентство Zoom market.
Наиболее уважительно к старшему поколению относятся жители Грозного, Казани и Махачкалы.
Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, вы часто уступаете место в общественном транспорте пожилым людям? В очереди вы пропускаете вперед пожилых людей? Вы всегда дослушиваете до конца пожилых людей? Вы считаете преклонный возраст причиной для уважения?
По данным опроса место в общественном транспорте пожилым людям уступают 76% жителей страны, а вот пропустить пожилых вперед без очереди согласны лишь 13% опрошенных. В любой ситуации дослушать пожилого человека до конца готовы 53% респондентов, попавших в выборку, и лишь 24% считает преклонный возраст независимо от любых исходных данных причиной для уважения.
Опрос проводился в 26 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 3120 респондентов.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа