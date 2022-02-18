Самарцы неуважительно относятся к старшему поколению

Самара находится на 16 месте рейтинга городов по уважению к старшему поколению. Такие данные приводит независимое исследовательское агентство Zoom market.

Наиболее уважительно к старшему поколению относятся жители Грозного, Казани и Махачкалы.

Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, вы часто уступаете место в общественном транспорте пожилым людям? В очереди вы пропускаете вперед пожилых людей? Вы всегда дослушиваете до конца пожилых людей? Вы считаете преклонный возраст причиной для уважения?

По данным опроса место в общественном транспорте пожилым людям уступают 76% жителей страны, а вот пропустить пожилых вперед без очереди согласны лишь 13% опрошенных. В любой ситуации дослушать пожилого человека до конца готовы 53% респондентов, попавших в выборку, и лишь 24% считает преклонный возраст независимо от любых исходных данных причиной для уважения.

Опрос проводился в 26 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 3120 респондентов.