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Образование Общество

Преподавателям самарского медицинского колледжа предложили повысить зарплату

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты губернской думы предложили повысить заработную плату педагогам Самарского медицинского колледжа им. Ляпиной до уровня МРОТ. Об этом стало известно на заседании общественной комиссии по здравоохранению при комитете Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике в пятницу 18 февраля.

Директор самого крупного в регионе образовательного учреждения по подготовке среднего медицинского персонала Надежда Ярочкина обратила внимание депутатов на необходимость кадрового обновления и повышения заработной платы педагогов. В колледже работают 293 преподавателя, средний возраст которых 53 года. Невысокая зарплата, особенно на старте карьеры, не способствует притоку молодых педагогов.

Парламентарии предложили свои варианты решения этой проблемы. Заместитель председателя губдумы Алексей Лескин высказал мнение об увеличении оклада педагогов колледжей до уровня МРОТ.

Председатель комиссии Марина Сидухина предложила рассмотреть финансовые возможности региона в корректировке окладов преподавателей колледжей.   

В медколледже  им. Ляпиной обучаются 4,3 тысячи человек. Учреждение имеет лицензии на все профильные медицинские специальности. Более 2,5 тысяч студентов стали участниками волонтёрского движения. С момента открытия контакт-центра в колледже принято более 43 тысяч звонков от жителей региона.

Всего в Самарской области функционирует четыре колледжа, где проходят обучение будущие медсёстры: в Самаре, Тольятти, Сызрани и Похвистнево — более 8 тысяч студентов.

Ежегодно по этому профилю колледжи и СамГМУ оканчивают 1,5 тысячи специалистов. Как свидетельствует статистика, 75% из них начинают карьеру в здравоохранении, 8% продолжают образование в профильных вузах.

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Последние комментарии

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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