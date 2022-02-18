Преподавателям самарского медицинского колледжа предложили повысить зарплату

Депутаты губернской думы предложили повысить заработную плату педагогам Самарского медицинского колледжа им. Ляпиной до уровня МРОТ. Об этом стало известно на заседании общественной комиссии по здравоохранению при комитете Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике в пятницу 18 февраля.

Директор самого крупного в регионе образовательного учреждения по подготовке среднего медицинского персонала Надежда Ярочкина обратила внимание депутатов на необходимость кадрового обновления и повышения заработной платы педагогов. В колледже работают 293 преподавателя, средний возраст которых 53 года. Невысокая зарплата, особенно на старте карьеры, не способствует притоку молодых педагогов.

Парламентарии предложили свои варианты решения этой проблемы. Заместитель председателя губдумы Алексей Лескин высказал мнение об увеличении оклада педагогов колледжей до уровня МРОТ.

Председатель комиссии Марина Сидухина предложила рассмотреть финансовые возможности региона в корректировке окладов преподавателей колледжей.

В медколледже им. Ляпиной обучаются 4,3 тысячи человек. Учреждение имеет лицензии на все профильные медицинские специальности. Более 2,5 тысяч студентов стали участниками волонтёрского движения. С момента открытия контакт-центра в колледже принято более 43 тысяч звонков от жителей региона.

Всего в Самарской области функционирует четыре колледжа, где проходят обучение будущие медсёстры: в Самаре, Тольятти, Сызрани и Похвистнево — более 8 тысяч студентов.

Ежегодно по этому профилю колледжи и СамГМУ оканчивают 1,5 тысячи специалистов. Как свидетельствует статистика, 75% из них начинают карьеру в здравоохранении, 8% продолжают образование в профильных вузах.