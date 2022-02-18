В Самарской области смягчили ограничения имеющим антитела к COVID-19

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Сотрудников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания теперь не обязательно переводить на удаленную работу, если они имеют сведения о наличии антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю COVID-19. Новое постановление губернатора о коронавирусных ограничениях опубликовано на сайте правительства в пятницу, 18 февраля.