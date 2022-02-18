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Общество

В Самарской области смягчили ограничения имеющим антитела к COVID-19

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ .ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания теперь не обязательно переводить на удаленную работу, если они имеют сведения о наличии антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю COVID-19. Новое постановление губернатора о коронавирусных ограничениях опубликовано на сайте правительства в пятницу, 18 февраля.

Таким гражданам разрешено посещение предприятий торговли и сервиса. В отношении "владельцев" антител старше 65 лет отменена блокировка социальных транспортных карт.

Постановлением отменен запрет на проведение международных и всероссийских соревнований среди несовершеннолетних.

Одновременно продлен запрет нахождения несовершеннолетних в организациях культуры — до 1 марта.

Расширен пункт о приостановлении плановой медицинской помощи в поликлиниках, в том числе углубленной диспансеризации. Исключение составляет оказание помощи при онкологических, онкогематологических, требующих непрерывного лечения заболеваниях, проведения заместительной почечной терапии, выдачи лекарственных препаратов, проведение исследований на COVD-19, выдачи разрешений на оказание высокотехнологичной помощи и санаторно-курортное лечение, оказание помощи беременным и пациентам с болезнями системы кровообращения, а также медицинское обследование граждан, подлежащих постановке на воинский учет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

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