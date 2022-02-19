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Общество

"Пункт Обогрева" для бездомных в Тольятти примет помощь от неравнодушных

ТОЛЬЯТТИ. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объект находится в микрорайоне Шлюзовой на ул. Никонова 41 Б (ориентир — ул. Никонова, 43, конечная остановка автобуса N40). Он представляет собой большую палатку, отапливаемую изнутри и рассчитанную на 30 человек. К ней подведено электричество, есть предметы первой необходимости, печка-буржуйка. Имеется и биотуалет. Организовала и курирует работу этого объекта некоммерческая организация Фонд "Социальные инвестиции".

Фото: ФОТО АВТОРА

Впервые пункт обогрева был открыт в Тольятти в декабре 2020 года. Его деятельность изначально была реализована на средства благотворителей и усилиями волонтеров. По информации представителей проекта, объект оказался очень востребован. В этом зимнем сезоне ежедневно здесь находится 11 — 15 человек, которые спасаются от холода.

"Мы существуем для людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Это пожилые и одинокие люди, инвалиды — все они нуждаются в поддержке и помощи. Именно для них мы и открыли наш Пункт Обогрева, — комментирует директор НКО Анатолий Арсенихин. — Здесь мы помогаем им прожить в холодное время,  содействуем в получении медицинской помощи, организовываем трехразовое питание, помывку и конечно же теплое место для проживания!

В этом году по инициативе одной тольяттинской семейной пары, которые нарядились в Деда Мороза и Снегурочку, для обитателей теплой палатки устроили настоящий праздник с конкурсами и развлечениями. Была здесь установлена и нарядная новогодняя елка.

Но те только кров и тепло предоставляют здесь бездомным, но и помогают встать на ноги, оказывая юридическую помощь, содействуя в трудоустройстве.

"Пункт Обогрева — это очень важный проект для нашего города, благодаря которому мы спасаем от холода людей оказавшихся на улице", — заявил Арсенихин. Он сообщил, что проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Но без помощи неравнодушных жителей города, невозможно было бы реализовывать его деятельность в полной мере.

Например, пункту обогрева нужны раскладушки. Также постоянно требуются подгузники для взрослых, так как среди постояльцев есть инвалиды, а еще необходимы одноразовая посуда, консервы, крупы, мясопродукты, овощи, фрукты и так далее.

Всем желающим помочь следует связаться с координатором проекта: + 7 (967) 484-61-75.

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