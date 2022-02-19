В Самарской области на двух участках дорог ограничили движение для всех видов транспорта

В связи с неблагоприятными погодными условиями (порывистый ветер, сильная метель, ограниченная видимость) введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на двух участках дорог местного значения. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Ограничение введено с 15:00 19 февраля на участке автодороги "Ташелка — Новая Бинарадка" в Ставропольском районе и на участке "Бузаевка — Чубовка — "Урал — Муханово" в Кинельском районе.

Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено, работы по расчистке дорожного полотна запланированы на 20 февраля.