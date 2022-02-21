"Радио Дача Самара" объявляет фейерверк подарков

Уже 13 лет "Радио Дача Самара" дарит слушателям хорошее настроение, лучшие песни советской и российской эстрады и, конечно, подарки. С 14 февраля по 4 марта с днем рождения любимую радиостанцию поздравят звезды эстрады. В 11:20 и 17:20 (по будням) ведущий в эфире озвучивает вопрос: "кто из знаменитостей сегодня поздравил "Радио Дача" с днем рождения?".

Слушатель, который первым дозвонится на телефон радиостанции (846) 321-102-1 и ответит правильно, получит подарок от партнеров проекта: гаджеты, сертификаты на доставку еды и многое другое.

Финал проекта и награждение победителей состоится 6 марта 2022 года во время празднования "Масленицы" в парке Юрия Гарина.

Подробные правила акции размещены в группе "Радио Дача Самара" в социальной сети "ВКонтакте".

Филиал "Выбери Радио" в Самаре.

Радиостанции филиала: "Радио Дача", "Радио Рекорд", "Наше Радио", "RadioLa 96.3FM", "Русский Хит".