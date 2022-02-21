"Радио Дача Самара" объявляет фейерверк подарков

Уже 13 лет "Радио Дача Самара" дарит слушателям хорошее настроение, лучшие песни советской и российской эстрады и, конечно, подарки. С 14 февраля по 4 марта с днем рождения любимую радиостанцию поздравят звезды эстрады. В 11:20 и 17:20 (по будням) ведущий в эфире озвучивает вопрос: "кто из знаменитостей сегодня поздравил "Радио Дача" с днем рождения?".
Слушатель, который первым дозвонится на телефон радиостанции (846) 321-102-1 и ответит правильно, получит подарок от партнеров проекта: гаджеты, сертификаты на доставку еды и многое другое.
Финал проекта и награждение победителей состоится 6 марта 2022 года во время празднования "Масленицы" в парке Юрия Гарина.
Подробные правила акции размещены в группе "Радио Дача Самара" в социальной сети "ВКонтакте".
Филиал "Выбери Радио" в Самаре.
Радиостанции филиала: "Радио Дача", "Радио Рекорд", "Наше Радио", "RadioLa 96.3FM", "Русский Хит".
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа