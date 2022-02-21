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Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарская область вошла в десятку лучших регионов России по качеству жизни

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты агентства "РИА Рейтинг" подготовили десятый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах по итогам 2021 года. В его первую десятку лидеров вошли стразу три региона Приволжского федерального округа, включая Самарскую область.

За 2021 год губерния набрала более 4 баллов, что позволило ей взлететь с 16-го на 9-е место. Топ-10 лидеров выглядит следующим образом:

  • Москва;
  • Санкт-Петербург;
  • Московская область;
  • Республика Татарстан;
  • Краснодарский край;
  • Белгородская область;
  • Ленинградская область;
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра;
  • Самарская область;
  • Нижегородская область.

Рейтинг строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

"Хорошая динамика составляющих рейтинга сложилась по ключевым социально-экономическим показателям — занятость населения и рынок труда, инвестиционная активность и уровень развития предпринимательства", — прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Такие рейтинги демонстрируют уровень жизни в регионе, развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития, — отметил директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин. — Это показательно и для инвесторов, которые рассматривают возможность развития своих проектов и площадок в Самарской области".

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