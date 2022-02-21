Самарская область вошла в десятку лучших регионов России по качеству жизни

Эксперты агентства "РИА Рейтинг" подготовили десятый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах по итогам 2021 года. В его первую десятку лидеров вошли стразу три региона Приволжского федерального округа, включая Самарскую область.
За 2021 год губерния набрала более 4 баллов, что позволило ей взлететь с 16-го на 9-е место. Топ-10 лидеров выглядит следующим образом:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Московская область;
- Республика Татарстан;
- Краснодарский край;
- Белгородская область;
- Ленинградская область;
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра;
- Самарская область;
- Нижегородская область.
Рейтинг строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.
"Хорошая динамика составляющих рейтинга сложилась по ключевым социально-экономическим показателям — занятость населения и рынок труда, инвестиционная активность и уровень развития предпринимательства", — прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
"Такие рейтинги демонстрируют уровень жизни в регионе, развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития, — отметил директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин. — Это показательно и для инвесторов, которые рассматривают возможность развития своих проектов и площадок в Самарской области".
Последние комментарии
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Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.