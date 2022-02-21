В Самарской области обсудили перспективы дуального обучения на производстве

На прошлой неделе на базе АО "Тяжмаш" прошло ежемесячное заседание педагогического пресс-клуба газеты министерства образования и науки Самарской области "Образование — Самарский регион".

В нем приняли участие педагоги техникумов и колледжей Западного управления министерства образования и науки Самарской области, а также представители крупных предприятий Сызрани, Октябрьска и Шигонского района. На встрече участники обсудили тему дуального образования как инструмента решения задач кадрового обеспечения региональной экономики".

"Дуальная система обучения обеспечивает реальную связь производства и образования. Она позволяет подготовить высокопрофессиональных специалистов, востребованных на конкретном производстве, — отметил руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов. — Еще во время учебы в техникуме или колледже студенты знакомятся со своим работодателем. Последний, в свою очередь, может "воспитать" себе сотрудников, обучить их необходимым компетенциям. При таком подходе молодым специалистам гораздо легче влиться в новый коллектив и, минуя этап адаптации, приступить к своим производственным обязанностям".

При дуальной системе обучения теоретические знания студент получает в образовательном учреждении, а практические навыки — на предприятии. Соотношение теоретического и практического обучения не равное: 20-25 процентов времени отводится на теорию, 75-80 — на практику.

На территории Западного образовательного округа дуальное обучение реализуется уже 5 лет. С 2018-2019 учебного года оно реализовывается во всех профессиональных образовательных учреждениях (100%). И в этой связи образовательный округ является лидирующим в части реализации дуального обучения в Самарской области.

На сегодняшний день количество студентов, обучающихся с применением дуальной технологии в учреждениях среднего профессионального образования по округу, составляет 1363 человека. Количество студентов, обучающихся с применением дуальной технологии, с 2019 года по 2021 год выросло на 29,3%. 77 организаций заключили договоры с образовательными учреждениями. В 2022 году 33 направления подготовки реализуются с применением практико-ориентированного (дуального) обучения.

С 2019 года в 4 колледжах Самарской области созданы 18 современных мастерских. Все они отвечают требованиям союза WorldSkills. В этом году обновление коснется еще 5 учреждений профессионального образования, одно из них в Сызрани.