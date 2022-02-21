В Самарской области обсудили перспективы дуального обучения на производстве

На прошлой неделе на базе АО "Тяжмаш" прошло ежемесячное заседание педагогического пресс-клуба газеты министерства образования и науки Самарской области "Образование — Самарский регион".
В нем приняли участие педагоги техникумов и колледжей Западного управления министерства образования и науки Самарской области, а также представители крупных предприятий Сызрани, Октябрьска и Шигонского района. На встрече участники обсудили тему дуального образования как инструмента решения задач кадрового обеспечения региональной экономики".
"Дуальная система обучения обеспечивает реальную связь производства и образования. Она позволяет подготовить высокопрофессиональных специалистов, востребованных на конкретном производстве, — отметил руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов. — Еще во время учебы в техникуме или колледже студенты знакомятся со своим работодателем. Последний, в свою очередь, может "воспитать" себе сотрудников, обучить их необходимым компетенциям. При таком подходе молодым специалистам гораздо легче влиться в новый коллектив и, минуя этап адаптации, приступить к своим производственным обязанностям".
При дуальной системе обучения теоретические знания студент получает в образовательном учреждении, а практические навыки — на предприятии. Соотношение теоретического и практического обучения не равное: 20-25 процентов времени отводится на теорию, 75-80 — на практику.
На территории Западного образовательного округа дуальное обучение реализуется уже 5 лет. С 2018-2019 учебного года оно реализовывается во всех профессиональных образовательных учреждениях (100%). И в этой связи образовательный округ является лидирующим в части реализации дуального обучения в Самарской области.
На сегодняшний день количество студентов, обучающихся с применением дуальной технологии в учреждениях среднего профессионального образования по округу, составляет 1363 человека. Количество студентов, обучающихся с применением дуальной технологии, с 2019 года по 2021 год выросло на 29,3%. 77 организаций заключили договоры с образовательными учреждениями. В 2022 году 33 направления подготовки реализуются с применением практико-ориентированного (дуального) обучения.
С 2019 года в 4 колледжах Самарской области созданы 18 современных мастерских. Все они отвечают требованиям союза WorldSkills. В этом году обновление коснется еще 5 учреждений профессионального образования, одно из них в Сызрани.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.