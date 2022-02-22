Девятибалльные пробки осложнили движение в Самаре во вторник вечером

Во вторник, 22 февраля, около 17:00, поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибалльный уровень пробок, большинство дорог на карте города окрасились в бордовый цвет, обозначающий заторы.
В центре города движение было затруднено на ул. Красноармейской, от ул. Фрунзе до ул. Спортивной. Пробка, начинающаяся на ул. Мичурина, от ул. Полевой доходила до Московского шоссе, по которому продолжалась до ул. Революционной, затор на которой начинался от ул. Аэродромной и продолжался до Московского шоссе.
Также автомобильные заторы были на улицах Ленинской, Самарской и Арцыбушевской в сторону ул. Полевой. Пробки местами имелись на улицах Чкалова, Первомайской, Коммунистической, Чернореченской.
На ул. Дачной движение было осложнено в обе стороны от ул. Коммунистической до ул. Пензенской. А пробка, начинавшаяся на ул. Тухачевского, от ул. Дачной переходила на ул. Гагарина и продолжалась до ул. Революционной. Еще один затор был на ул. Промышленности, от ул. Структурной до ул. Авроры. Пробки местами отмечались на пр. Масленникова, ул. Ново-Садовой, пр. Кирова, ул. Победы и других магистралях.
Автомобильная пробка на Южном шоссе начиналась от ТЦ "Амбар" и длилась до Заводского шоссе, на котором движение местами тоже было затруднено.
При этом на карте Самары было отмечено ДТП на Пугачевском тракте, неподалеку от Саратовского переулка. При этом информации о тяжких авариях в Самаре пока не поступало.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа