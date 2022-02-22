Девятибалльные пробки осложнили движение в Самаре во вторник вечером

Во вторник, 22 февраля, около 17:00, поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибалльный уровень пробок, большинство дорог на карте города окрасились в бордовый цвет, обозначающий заторы.

В центре города движение было затруднено на ул. Красноармейской, от ул. Фрунзе до ул. Спортивной. Пробка, начинающаяся на ул. Мичурина, от ул. Полевой доходила до Московского шоссе, по которому продолжалась до ул. Революционной, затор на которой начинался от ул. Аэродромной и продолжался до Московского шоссе.

Также автомобильные заторы были на улицах Ленинской, Самарской и Арцыбушевской в сторону ул. Полевой. Пробки местами имелись на улицах Чкалова, Первомайской, Коммунистической, Чернореченской.

На ул. Дачной движение было осложнено в обе стороны от ул. Коммунистической до ул. Пензенской. А пробка, начинавшаяся на ул. Тухачевского, от ул. Дачной переходила на ул. Гагарина и продолжалась до ул. Революционной. Еще один затор был на ул. Промышленности, от ул. Структурной до ул. Авроры. Пробки местами отмечались на пр. Масленникова, ул. Ново-Садовой, пр. Кирова, ул. Победы и других магистралях.

Автомобильная пробка на Южном шоссе начиналась от ТЦ "Амбар" и длилась до Заводского шоссе, на котором движение местами тоже было затруднено.

При этом на карте Самары было отмечено ДТП на Пугачевском тракте, неподалеку от Саратовского переулка. При этом информации о тяжких авариях в Самаре пока не поступало.