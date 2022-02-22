16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Девятибалльные пробки осложнили движение в Самаре во вторник вечером Жигулевская ГЭС готовится к половодью В Самаре проходят общественные обсуждения дизайн-проектов территорий для благоустройства в 2023 году В Самаре на несколько недель закрыто движение транспорта по пр. Юных Пионеров В Самарской области вновь прогнозируются дождь и мокрый снег

Общество

Девятибалльные пробки осложнили движение в Самаре во вторник вечером

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 22 февраля, около 17:00, поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибалльный уровень пробок, большинство дорог на карте города окрасились в бордовый цвет, обозначающий заторы.

В центре города движение было затруднено на ул. Красноармейской, от ул. Фрунзе до ул. Спортивной. Пробка, начинающаяся на ул. Мичурина, от ул. Полевой доходила до Московского шоссе, по которому продолжалась до ул. Революционной, затор на которой начинался от ул. Аэродромной и продолжался до Московского шоссе.

Также автомобильные заторы были на улицах Ленинской, Самарской и Арцыбушевской в сторону ул. Полевой. Пробки местами имелись на улицах Чкалова, Первомайской, Коммунистической, Чернореченской.

На ул. Дачной движение было осложнено в обе стороны от ул. Коммунистической до ул. Пензенской. А пробка, начинавшаяся на ул. Тухачевского, от ул. Дачной переходила на ул. Гагарина и продолжалась до ул. Революционной. Еще один затор был на ул. Промышленности, от ул. Структурной до ул. Авроры. Пробки местами отмечались на пр. Масленникова, ул. Ново-Садовой, пр. Кирова, ул. Победы и других магистралях.

Автомобильная пробка на Южном шоссе начиналась от ТЦ "Амбар" и длилась до Заводского шоссе, на котором движение местами тоже было затруднено.

При этом на карте Самары было отмечено ДТП на Пугачевском тракте, неподалеку от Саратовского переулка. При этом информации о тяжких авариях в Самаре пока не поступало.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6