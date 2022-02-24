Выпуск новой Lada Vesta Sport начнется в 2023 году

Выпуск спортивной модификации обновленной Lada Vesta (NG) начнется в 2023 г., сообщает autonews.ru со ссылкой на представителя АвтоВАЗа в Ижевске, где во вторник, 22 февраля, состоялся запуск производства модернизированной модели.
Собеседник также опроверг слухи о том, что обновленной Lada Vesta Sport может достаться 1,3-литровый турбомотор Renault, который устанавливают на модели Arkana и Duster второго поколения.
Спортивный седан сохранит 1,8-литровый атмосферный двигатель, форсированный до 145 лошадиных сил. Мотор, действующий в паре с механической коробкой передач с усиленными приводами, позволяет автомобилю набирать "сотню" за 9,6 сек. Максимальная скорость автомобиля составляет 198 км в час.
Lada Vesta Sport отличается от обычного седана спортивным обвесом кузова, расширенной колеей, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, подвеской с особыми настройками и заниженным на 31 мм дорожным просветом, а также усиленными тормозными механизмами.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.