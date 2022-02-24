Выпуск новой Lada Vesta Sport начнется в 2023 году

Выпуск спортивной модификации обновленной Lada Vesta (NG) начнется в 2023 г., сообщает autonews.ru со ссылкой на представителя АвтоВАЗа в Ижевске, где во вторник, 22 февраля, состоялся запуск производства модернизированной модели.

Собеседник также опроверг слухи о том, что обновленной Lada Vesta Sport может достаться 1,3-литровый турбомотор Renault, который устанавливают на модели Arkana и Duster второго поколения.

Спортивный седан сохранит 1,8-литровый атмосферный двигатель, форсированный до 145 лошадиных сил. Мотор, действующий в паре с механической коробкой передач с усиленными приводами, позволяет автомобилю набирать "сотню" за 9,6 сек. Максимальная скорость автомобиля составляет 198 км в час.

Lada Vesta Sport отличается от обычного седана спортивным обвесом кузова, расширенной колеей, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, подвеской с особыми настройками и заниженным на 31 мм дорожным просветом, а также усиленными тормозными механизмами.