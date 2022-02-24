АвтоВАЗ прорабатывает тему альтернатив в поставках на случай санкций

АвтоВАЗ изучает тему альтернативных поставщиков на фоне санкционных рисков, сообщает interfax.ru со ссылкой на президента компании Николя Мора.

"Конечно, мы постоянно изучаем тему альтернатив, если будут введены санкции", — сказал он журналистам во вторник.

На вопрос о том, есть ли у АвтоВАЗа американские поставщики, Мор ответил, что "только если смотреть на субпоставщиков очень-очень глубокого уровня".

Он также подтвердил намерение АвтоВАЗа полностью выполнять взятые компанией обязательства в рамках заключенного специнвестконтракта (СПИК).

"В текущих геополитических условиях мы не хотели бы давать комментариев. Но я хочу сказать, что мы полностью намерены выполнить все обязательства внутри этого СПИКа перед РФ и перед регионами нашего присутствия", — сказал Мор журналистам.