"Точки роста" помогают школьникам Борского района определиться с будущей профессией

В центре "Точка роста", открытом в сентябре 2021 года в школе села Заплавное Борского района в рамках нацпроекта "Образование", девятиклассники продемонстрировали родителям и педагогам, чему научились на занятиях в лаборатории "Технологическая".

В режиме реального времени школьники собрали и запрограммировали робота с плоско-параллельной кинематикой. Мероприятие проводилось онлайн с использованием рекомендуемой Минпросвещения Российской Федерации защищенной платформы видеоконференцсвязи "Сферум", участниками стали педагоги-предметники и родители обучающихся.

"Мне интересны цифровые технологии, поэтому я планирую после окончания 9 класса поступать в учебное заведение, где изучают предметы этого направления. Сейчас IT-специалист - очень востребованная специальность", - рассказывает будущий выпускник школы села Заплавное Борского района Сергей Ерицев.

После открытия центра цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей школа стала местом притяжения учеников и во внеурочное время. Здесь проводятся социокультурные мероприятия не только для ребят, но и для их родителей, которые отмечают, что "Точка роста" помогает будущим выпускникам определиться с профессией и подготовиться к ней.

"Мой сын - выпускник 9 класса - планирует поступать в учебное заведение, связанное с IT-технологиями, поэтому мы в качестве дополнительного предмета ОГЭ выбрали предмет "Информатика". Мы считаем, что эти занятия будут полезны моему сыну и другим ребятам, которые планируют учиться по специальностям технической направленности", - пояснила Елена Ерицева.

В сентябре 2021 года центры "Точка роста" были созданы в пяти школах Юго-Восточного образовательного округа Самарской области. По словам педагогов, они позволили проводить занятия по информатике на совершенно новом уровне, выстроить каждый урок так, чтобы всем было интересно.

"Сейчас детей уже не интересуют простые понятия и знание строения компьютера. Огромным преимуществом стало то, что дети изучают предметы на новом учебном оборудовании. Прошло совсем немного времени с момента открытия центра "Точка роста" в нашей школе, а он уже стал важнейшим звеном, в котором интересно участвовать и взрослым, и детям", - рассказала учитель информатики Альфия Увалиева.

Педагог лаборатории "Физическая" Динара Зайдуллина озвучила свое мнение: "Центр "Точка роста" - бесценный ресурс формирования современных цифровых компетенций как у обучающихся, так и у педагогов. "Точка роста" очень помогает и повышать свое педагогическое мастерство, совершенствовать себя".

Центры "Точка роста" стали создаваться в сельских школах Самарской области в 2019 году в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Всего за три года они были открыты в 151 школе региона. В этом году "Точки роста" появятся еще в 63 общеобразовательных организациях губернии.