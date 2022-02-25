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Губернатор Власть и политика

Участников проекта "Ранние мадьяры на Волге" наградили благодарственными письмами губернатора Самарской области

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 февраля, в Региональном центре развития публичной дипломатии и международных им. Е. М. Примакова состоялось награждение благодарственными письмами губернатора Самарской области организаторов и участников российско-венгерского проекта "Ранние мадьяры на Волге".

Поздравляя археологов и специалистов в области аддитивных технологий, вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Петр Королев отметил, что совместными усилиями ученых Самарского университета и Католического университета им. Петера Пазманя историческая наука приближается к разгадке увлекательной тайны нахождения прародины венгров — Леведии — откуда они были вынуждены переселиться под гнетом кочевников.

Петр Королев также подчеркнул, что проект "Ранние мадьяры на Волге" находится под пристальным вниманием губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который неоднократно лично знакомился с научными изысканиями археологов, а также рекомендовал создать на базе Самарского университета виртуальный музей для демонстрации широким кругам найденных артефактов. Точную копию одной из таких находок — перстня IX века, — Глава региона передал в дар президенту региона-партнера Самарской области (Дьер-Мошон-Шопрон) Золтану Немету в 2019 г. в рамках визита в г. Будапешт официальной делегации Российской Федерации, возглавляемой Президентом Владимиром Путиным.
Ректор Самарского университета Владимир Богатырев поблагодарил Губернатора Самарской области и Администрацию Губернатора за всестороннюю поддержку не только проекта, но и деятельности университета, направленной на развитие международного сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что технологии, использованные в ходе реализации проекта "Ранние мадьяры на Волге", будут способствовать расширению внешних контактов.

В этом ректора поддержал руководитель российско-венгерской археологической экспедиции, идеолог проекта Сергей Зубов, обративший внимание на то, что интерес к примененным методам и технологиям уже проявили представители Самаркандского государственного университета.

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