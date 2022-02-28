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Сотрудники КПНЗ подарили книги детям из школы-интерната

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Куйбышевского НПЗ приняли участие в благотворительной акции, приуроченной к Международному дню дарения книг. Нефтяники пришли с подарками в самарскую школу-интернат "Преодоление".

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

В интернате сейчас учатся 320 детей с ограниченными возможностями здоровья. Из-за особенностей интеллектуального развития такие ребята требуют от родителей и педагогов повышенного внимания и особого подхода, в том числе к формированию у них навыка чтения.

Гостей с завода встретили ученики четвертого класса. Ребята с нетерпением распаковывали большие коробки с книгами, детскими журналами и комиксами.

"Стараемся прививать ребятам любовь к чтению, — рассказывают педагоги интерната. — Знакомим их с разной литературой: сказками народов мира, стихами известных авторов, классикой. Поэтому получить в подарок дорогие художественные книги особенно ценно. Ведь наши дети любят красочные, яркие издания".

Заводчане уже несколько лет поддерживают февральскую акцию книгодарения: заранее приобретают в магазинах яркие интересные издания, или приносят из дома книжки своих подросших детей.

"С этим предприятием нас связывает долгая дружба и множество совместно проведенных акций, — рассказала координатор фонда помощи детям "ДетскиеДомики" Юлия Черкасова. — И День дарения книг одна из них. Здорово, что коллектив завода часто сам выступает с инициативами проведения благотворительных акций".

Благодаря самарским нефтяникам благотворительная книжная акция стала уже традиционной. Ежегодно в литературные фонды детских учреждений, библиотек, общественных организаций Самарской губернии нефтяники передают несколько тысяч новых книг. Вместе с КНПЗ в этом году её поддержали Сызранский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Новокуйбышевский завод масел и присадок и Самаранефтегаз, оказавшие помощь библиотеке школы № 12 и библиотеке СДК "Маяк" (поселок Маяк), новокуйбышевским школе № 12 и школе-интернату им. И. Егорова, самарской школе-интернату "Преодоление", общественной организации инвалидов-колясочников "Виктория" в г. Сызрани и библиотеке в селе Дубовый Умёт Волжского района.

АО "Куйбышевский НПЗ", дочернее общество НК "Роснефть", активно развивает корпоративное волонтёрство. Его главные направления — охрана окружающей среды, поддержка детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации… В числе значимых добровольческих проектов — новогодняя акция "Елка желаний", областной проект по изучению и защите родников Самарской области, городские субботники по расчистке берегов Волги, посадка деревьев у школ и в парках города. Проекты развиваются благодаря инициативе самих работников предприятия, для которых важно быть активными и ответственными жителями города.

Гид потребителя

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И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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