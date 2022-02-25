16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
23 февраля "Пятерочка" раздаст комплименты мужчинам В правительстве региона обсудили перспективы развития индустриальных парков Праздничный фудтрак "Пятерочки" поделился любовью "Пятерочка" и Coca Cola помогли поверить в чудо более чем 8000 российских семей Корпорация развития Самарской области в шестой раз за год поменяла руководителя

Государство и Бизнес Экономическая политика

Новый резидент ТОР "Чапаевск" создаст организацию по подбору и подготовке кадров для сферы строительства

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Территория опережающего развития "Чапаевск" пополнилась новым резидентом. На днях было подписано трехстороннее соглашение между инвестором, областным минэкономразвития и городской администрацией.

Инициатор проекта намерен создать в Чапаевске организацию по выполнению ремонтно-строительных работ с предоставлением услуг частного агентства занятости.

Создание благоприятного инвестиционного климата, условий для диверсификации экономики региона — приоритетные задачи в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Новое предприятие будет предоставлять горожанам комплексные услуги по подбору, подготовке, обучению персонала, а также выполнять ремонтно-строительные работы: капитальный и текущий ремонт тепловых и водопроводных сетей, ливневых канализаций, зданий и сооружений, жилых и нежилых помещений.

Инвестор вложит в реализацию проекта 43,8 млн рублей, в будущей организации будет создано 75 новых рабочих мест.

"Мы активно развиваем две территории опережающего развития, действующие в регионе, — это площадки в Тольятти и Чапаевске. Каждый инвестор получает ряд налоговых льгот, административное сопровождение на всех этапах реализации проекта. Работа с инвесторами — наш приоритет, и каждый такой проект вносит свой значительный вклад в диверсификацию экономики этих двух городов, дает жителям новые, высокооплачиваемые рабочие места с хорошими условиями труда и стабильной заработной платой", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Теперь количество резидентов ТОСЭР "Чапаевск" увеличилось до 20. В общей сложности компании планируют вложить в развитие города 11,4 млрд рублей инвестиций и создать 4,5 тыс. рабочих мест. Сегодня в реализацию проектов уже вложено 556 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6