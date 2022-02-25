Новый резидент ТОР "Чапаевск" создаст организацию по подбору и подготовке кадров для сферы строительства

Территория опережающего развития "Чапаевск" пополнилась новым резидентом. На днях было подписано трехстороннее соглашение между инвестором, областным минэкономразвития и городской администрацией.
Инициатор проекта намерен создать в Чапаевске организацию по выполнению ремонтно-строительных работ с предоставлением услуг частного агентства занятости.
Создание благоприятного инвестиционного климата, условий для диверсификации экономики региона — приоритетные задачи в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.
Новое предприятие будет предоставлять горожанам комплексные услуги по подбору, подготовке, обучению персонала, а также выполнять ремонтно-строительные работы: капитальный и текущий ремонт тепловых и водопроводных сетей, ливневых канализаций, зданий и сооружений, жилых и нежилых помещений.
Инвестор вложит в реализацию проекта 43,8 млн рублей, в будущей организации будет создано 75 новых рабочих мест.
"Мы активно развиваем две территории опережающего развития, действующие в регионе, — это площадки в Тольятти и Чапаевске. Каждый инвестор получает ряд налоговых льгот, административное сопровождение на всех этапах реализации проекта. Работа с инвесторами — наш приоритет, и каждый такой проект вносит свой значительный вклад в диверсификацию экономики этих двух городов, дает жителям новые, высокооплачиваемые рабочие места с хорошими условиями труда и стабильной заработной платой", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Теперь количество резидентов ТОСЭР "Чапаевск" увеличилось до 20. В общей сложности компании планируют вложить в развитие города 11,4 млрд рублей инвестиций и создать 4,5 тыс. рабочих мест. Сегодня в реализацию проектов уже вложено 556 млн рублей.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html