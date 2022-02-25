Эвакуированным с Донбасса гражданам помогут найти работу в Самарской области

Правительство Самарской области поможет гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР, с поисками работы. Об этом заявил первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов.
Помощь беженцам окажут во всех аспектах, включая образование детей, распределив их по школам и детским садам, сообщил председатель регионального правительства.
Виктор Кудряшов подчеркнул, что встреча вынужденных переселенцев, прибывших в Тольятти в ночь на 25 февраля, прошла организованно и в штатном режиме.
"Практически три дня мы ждали наших братьев и сестер, представителей нашего братского народа, которые сегодня прибыли из ДНР и ЛНР. Встретили их очень радушно: помогли с вещами, рассадили по автобусам. Такой же теплый прием ждет их в пунктах временного размещения, где созданы комфортные условия проживания, обеспечено горячее питание, медицинское обслуживание и товары первой необходимости. Правительство Самарской области поможет во всех аспектах, включая образование детей: распределим их по школам и детским садам. А родителям при необходимости окажем помощь при трудоустройстве", — заверил Виктор Кудряшов.
Напомним, что в Самарскую область эвакуировали 226 человек, из которых 137 — дети различного возраста, включая шесть грудных младенцев. Некоторым из беженцев понадобилась срочная медицинская помощь прямо на перроне поезда.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.