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Облправительство Власть и политика

Эвакуированным с Донбасса гражданам помогут найти работу в Самарской области

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области поможет гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР, с поисками работы. Об этом заявил первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

Фото: Андрей Савельев

Помощь беженцам окажут во всех аспектах, включая образование детей, распределив их по школам и детским садам, сообщил председатель регионального правительства.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что встреча вынужденных переселенцев, прибывших в Тольятти в ночь на 25 февраля, прошла организованно и в штатном режиме.

"Практически три дня мы ждали наших братьев и сестер, представителей нашего братского народа, которые сегодня прибыли из ДНР и ЛНР. Встретили их очень радушно: помогли с вещами, рассадили по автобусам. Такой же теплый прием ждет их в пунктах временного размещения, где созданы комфортные условия проживания, обеспечено горячее питание, медицинское обслуживание и товары первой необходимости. Правительство Самарской области поможет во всех аспектах, включая образование детей: распределим их по школам и детским садам. А родителям при необходимости окажем помощь при трудоустройстве", — заверил Виктор Кудряшов.

Напомним, что в Самарскую область эвакуировали 226 человек, из которых 137 — дети различного возраста, включая шесть грудных младенцев. Некоторым из беженцев понадобилась срочная медицинская помощь прямо на перроне поезда.

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