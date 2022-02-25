Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Самарскую область

В ночь с 24 на 25 февраля на железнодорожную станцию в Тольятти прибыл поезд, который ждали в Самаре уже несколько дней. С поезда сошли 266 жителей ДНР и ЛНР, из них - 137 детей.

Двадцать волонтеров "Единой России" вместе с сотрудниками социальной службы региона встретили гостей с Донбасса и проводили их до пунктов временного размещения. Переселенцы прошли медицинское обследование, получили помощь по всем миграционным и юридическим вопросам. Доставили гостей региона на автобусах прямо к месту проживания- базе отдыха "Дубки" и детскому оздоровительному лагерю "Космос-2".

Секретарь Самарского регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил волонтеров и неравнодушных самарцев за поддержку. "Самарская область сегодня принимает первых беженцев с Донбасса. К их размещению все готово, в том числе благодаря нашим жителям, которые откликнулись на призыв о помощи, не оставив соотечественников один на один с бедой. Я хочу еще раз сказать всем моим землякам большое спасибо за эту поддержку. Наш регион станет временным домом для мам с детьми, для пожилых людей, вынужденно покинувших свой родной дом", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Накануне готовность пунктов и социальных служб глава региона, секретарь реготделения партии "Единая Россия" проверил лично. Для вынужденных переселенцев подготовлены комфортные номера для проживания, организовано питание. Дети школьного возраста продолжат обучение непосредственно на месте проживания, для дошкольников организован досуг, на это глава региона обратил особое внимание.

Всего в Самарской области готовы четыре пункта временного пребывания, они открыты на базе гостиничных комплексов и санаториев. Активисты МГЕР из Тольятти и Самары привезли на станцию теплые пледы от "Единой России" для переселенцев, начали сбор теплых вещей. А в пункты временного размещения жителей Донецка и Луганска ребята доставят 6 стиральных машин, 6 телевизоров, 3 холодильника, а также предметы первой необходимости.

Во всех пунктах временного размещения будут учтены все потребности пожилых лиц и людей, имеющих какие — либо заболевания или ограничения здоровья.

Пятый — дополнительный пункт временного размещения для инвалидов-колясочников с сопровождающими будет открыт в Тольятти в реабилитационном центре "Преодоление" на бульваре Буденного, там тоже все готово к встрече гостей из Донбасса.

"Мы понимаем, что родной дом не заменить, но сделать условия пребывания для детей и взрослых максимально комфортными — в наших силах", — подчеркнул и. о. руководителя МГЕР по Самарской области Антон Родионов.

Напомним, что Самарским региональным отделением партии "Единая Россия" открыт пункт сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев с Донбасса. Сбор вещей начался 24 февраля. Помочь теплыми вещами, книгами и игрушками, привезти туда продукты и питьевую воду могут все неравнодушные жители Самары и губернии. Такие пункты работают во всех местных отделениях партии в каждом муниципалитете.