Беженке с Донбасса, прибывшей в Тольятти, потребовалась помощь медиков

Молодая женщина, прибывшая в эвакуацию с Донбасса, почувствовала себя плохо сразу по прибытии. Помощь ей пришлось оказывать прямо на перроне железнодорожной станции Тольятти, куда в ночь на 25 февраля прибыла первая группа беженцев из ДНР и ЛНР.
Некоторое время девушка не могла прийти в себя и подняться. На помощь ей пришел глава Тольятти Николай Ренц, до назначения занимавший должность главного врача одной из крупных больниц города – 5 ТГКБ.
По словам очевидцев, у молодой женщины трое детей, которые прибыли вместе с ней. К ней на помощь была вызвана бригада медиков, дежурившая на вокзале. В итоге все закончилось благополучно.
Внимание медиков потребовалось некоторым прибывшим и при посадке в автобусы. Среди эвакуированных были пожилые граждане, которым были подготовлены кресла для передвижения. Для грудничков предусмотрели детские коляски. На помощь одному из пассажиров – по имеющейся информации мужчина ехал с переломом шейки бедра – заранее были направлены специальные волонтеры.
На вокзале дежурили кареты скорой помощи, внутри здания был развернут медицинский пункт.
Напомним, что около трех часов утра в Тольятти прибыл поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. К утру все прибывшие были распределены по трем пунктам временного содержания.
Напомним, всего в Самарскую область эвакуировали 226 человек, из которых 137 – дети различного возраста, включая шесть грудных младенцев.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа