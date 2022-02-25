Беженке с Донбасса, прибывшей в Тольятти, потребовалась помощь медиков

Молодая женщина, прибывшая в эвакуацию с Донбасса, почувствовала себя плохо сразу по прибытии. Помощь ей пришлось оказывать прямо на перроне железнодорожной станции Тольятти, куда в ночь на 25 февраля прибыла первая группа беженцев из ДНР и ЛНР.

Некоторое время девушка не могла прийти в себя и подняться. На помощь ей пришел глава Тольятти Николай Ренц, до назначения занимавший должность главного врача одной из крупных больниц города – 5 ТГКБ.

По словам очевидцев, у молодой женщины трое детей, которые прибыли вместе с ней. К ней на помощь была вызвана бригада медиков, дежурившая на вокзале. В итоге все закончилось благополучно.

Внимание медиков потребовалось некоторым прибывшим и при посадке в автобусы. Среди эвакуированных были пожилые граждане, которым были подготовлены кресла для передвижения. Для грудничков предусмотрели детские коляски. На помощь одному из пассажиров – по имеющейся информации мужчина ехал с переломом шейки бедра – заранее были направлены специальные волонтеры.

На вокзале дежурили кареты скорой помощи, внутри здания был развернут медицинский пункт.

Напомним, что около трех часов утра в Тольятти прибыл поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. К утру все прибывшие были распределены по трем пунктам временного содержания.

Напомним, всего в Самарскую область эвакуировали 226 человек, из которых 137 – дети различного возраста, включая шесть грудных младенцев.