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Общество

Беженке с Донбасса, прибывшей в Тольятти, потребовалась помощь медиков

ТОЛЬЯТТИ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодая женщина, прибывшая в эвакуацию с Донбасса, почувствовала себя плохо сразу по прибытии. Помощь ей пришлось оказывать прямо на перроне железнодорожной станции Тольятти, куда в ночь на 25 февраля прибыла первая группа беженцев из ДНР и ЛНР.

Фото: автора

Некоторое время девушка не могла прийти в себя и подняться. На помощь ей пришел глава Тольятти Николай Ренц, до назначения занимавший должность главного врача одной из крупных больниц города – 5 ТГКБ.

По словам очевидцев, у молодой женщины трое детей, которые прибыли вместе с ней. К ней на помощь была вызвана бригада медиков, дежурившая на вокзале. В итоге все закончилось благополучно.

Внимание медиков потребовалось некоторым прибывшим и при посадке в автобусы. Среди эвакуированных были пожилые граждане, которым были подготовлены кресла для передвижения. Для грудничков предусмотрели детские коляски. На помощь одному из пассажиров – по имеющейся информации мужчина ехал с переломом шейки бедра – заранее были направлены специальные волонтеры.

На вокзале дежурили кареты скорой помощи, внутри здания был развернут медицинский пункт.
Напомним, что около трех часов утра в Тольятти прибыл поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. К утру все прибывшие были распределены по трем пунктам временного содержания.

Напомним, всего в Самарскую область эвакуировали 226 человек, из которых 137 – дети различного возраста, включая шесть грудных младенцев.

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