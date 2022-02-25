Антон Долин: "У нас в кино запрет на реальность"

В четверг, 24 февраля, критик и главный редактор культового журнала "Искусство кино" Антон Долин приехал в Самару.

На творческой встрече в ЦРК "Художественный" он ответил на вопросы зрителей, а перед тем нашел полчаса на разговор с журналистами. Он рассказал, почему крутой якутский кинематограф не слишком котируется во всей России, как культурное сообщество может сделать авторские фильмы популярными и почему кино как аттракцион - это нормально.

Антон Долин впервые приехал в Самару в статусе кинокритика. Он рассказал, что уже был здесь, но достаточно давно и из воспоминаний остались только впечатления от Волги. В этот раз он также успел лишь поверхностно познакомиться с городом. В разговоре с журналистами Антон Долин отметил, что был впечатлен конструктивистской архитектурой и коллекцией авангарда в Художественном музее. Удивился, что такое восхитительное здание, как Дом промышленности, стоит невостребованным и его еще не переделали, например, под комфортабельное жилье класса "люкс".

Кинокритик Антон Долин известен своими ультимативными высказываниями и гражданской позицией, он выступает на многих медийных площадках, и его хорошо знает самая широкая публика. Сам он скромно заявляет, что популярность его связана с тем, что он любит много поговорить, хотя в России есть более талантливые кинокритики. Тем не менее именно Антон Долин сегодня является лицом российской кинокритики.

В ЦРК "Художественный" Антона Долина пригласили на встречу со зрителями в формате "вопрос-ответ". Билеты на мероприятие были раскуплены уже накануне. Приезд такого медийного персонажа должен был привлечь внимание публики к работе кинотеатра и проанонсировать серию творческих встреч со знаковыми фигурами киноиндустрии. Долин выразил благодарность за приглашение, отметил, что давно хотел побывать в Самаре и увидеть один из старейших кинотеатров страны.

Лозунгом, с которым Антон Долин приехал в Самару, может служить фраза: "Любая аудитория заслуживает смотреть любое, не только прокатное, кино". Отвечая на вопрос зрителей о том, действительно ли кино сегодня превращается в аттракцион, он сказал, что по завету братьев Люмьер, Эйзенштейна и других великих деятелей индустрии, кино всегда было и будет аттракционом. А выступление против этого Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы основано на их приверженности движению "Нового Голливуда", которое просуществовало, к сожалению, слишком недолго.

Тем самым кинокритик подчеркнул, что никогда не выступал против блокбастеров, но ситуация с прокатом в России ему не совсем по душе. Ведь большинство прокатчиков не готовы рисковать и брать в афишу авторское кино, понимая, что в России хорошо идут только отечественные и голливудские блокбастеры. Обвинять в этом кинотеатры трудно.

"Я не могу изжить позора, который ощущаю от знания, что отреставрированный "Сталкер" Тарковского и "Русский ковчег" Сокурова в Америке собрали кассу во много раз больше, чем в России. У нас на российское авторское кино не ходят", - рассказал кинокритик на встрече с журналистами.

По его мнению, которое он сам назвал "возможно, утопическим", переломить ситуацию может только сообщество. "Все должны участвовать - локальная пресса, локальное коммьюнити, хипстерские кафе. Все зависит от людей. У нас в России плохо работает гражданская солидарность, а культурная солидарность - это ее часть. Нужно это развивать", - заявил кинокритик в ответ на вопрос о возможностях популяризации авторского кино в регионах. Еще он отметил, что должны быть люди, которые "горят" идеей кино, а не возможностью лишь заработать на этом: "Если в неком кинотеатре руководство горит показывать авторское кино с субтитрами, то им удается зажечь, и туда приходит публика. Надо раскачивать ситуацию".

На вопрос о том, может ли кино стать драйвером развития региона, Долин ответил, что может, при условии, что есть понимание, что вначале в проект нужно вкладывать деньги, а не только думать о быстрой прибыли.

В качестве примера особого успеха он привел якутское кино, но при этом отметил, что, при всей самобытности и уникальности этих фильмов, им практически невозможно пробиться на всероссийский рынок. Он это связывает с отсутствием толерантности у российского зрителя.

Рассуждая о специфике российского кино, он сказал: "У нас в кино запрет на реальность. У нас реальность нельзя делать сюжетом фильмов". По его мнению, если взять за основу сюжет, например, о Кирилле Серебренникове и о деле "Седьмой студии", то получится великолепный фильм в жанре судебной драмы. При наличии у всех в кармане сегодня смартфона, где есть и камера, и персональный кинотеатр, каждый становится документалистом, поэтому реальность так интересует современное кино. Как пример, кинокритик привел номинантов "Оскара", где ¾ фильмов основаны на реальных событиях.

Когда стартовала основная часть вечера, Антон Долин вышел к публике на сцену кинотеатра "Художественный" и начал встречу с пацифистского монолога, сорвав овации зала. Дальше разговор пошел уже исключительно о кино. Проводил встречу куратор киноклуба "Треугольник" Никита Никитин. Прозвучали вопросы о влиянии матери (советская певица и поэтесса Вероника Долина) на увлечения кинокритика; о том, что стоит признавать шедевром; почему современные фильмы идут по три часа; каковы его впечатления от встречи с Дэвидом Линчем и так далее.

Перед встречей кинокритик ответил на вопрос о том, зачем он приехал в Самару и какая цель есть у этого вечера: "Иногда какие-то вещи, которые кажутся очевидными, надо проговаривать вслух. Например, смотрите фильмы с субтитрами - это совсем другое впечатление. Или смотрите классику на большом экране - это совсем не то, что в телевизоре".