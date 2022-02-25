Антон Долин: "У нас в кино запрет на реальность"

В четверг, 24 февраля, критик и главный редактор культового журнала "Искусство кино" Антон Долин приехал в Самару.
На творческой встрече в ЦРК "Художественный" он ответил на вопросы зрителей, а перед тем нашел полчаса на разговор с журналистами. Он рассказал, почему крутой якутский кинематограф не слишком котируется во всей России, как культурное сообщество может сделать авторские фильмы популярными и почему кино как аттракцион - это нормально.
Антон Долин впервые приехал в Самару в статусе кинокритика. Он рассказал, что уже был здесь, но достаточно давно и из воспоминаний остались только впечатления от Волги. В этот раз он также успел лишь поверхностно познакомиться с городом. В разговоре с журналистами Антон Долин отметил, что был впечатлен конструктивистской архитектурой и коллекцией авангарда в Художественном музее. Удивился, что такое восхитительное здание, как Дом промышленности, стоит невостребованным и его еще не переделали, например, под комфортабельное жилье класса "люкс".
Кинокритик Антон Долин известен своими ультимативными высказываниями и гражданской позицией, он выступает на многих медийных площадках, и его хорошо знает самая широкая публика. Сам он скромно заявляет, что популярность его связана с тем, что он любит много поговорить, хотя в России есть более талантливые кинокритики. Тем не менее именно Антон Долин сегодня является лицом российской кинокритики.
В ЦРК "Художественный" Антона Долина пригласили на встречу со зрителями в формате "вопрос-ответ". Билеты на мероприятие были раскуплены уже накануне. Приезд такого медийного персонажа должен был привлечь внимание публики к работе кинотеатра и проанонсировать серию творческих встреч со знаковыми фигурами киноиндустрии. Долин выразил благодарность за приглашение, отметил, что давно хотел побывать в Самаре и увидеть один из старейших кинотеатров страны.
Лозунгом, с которым Антон Долин приехал в Самару, может служить фраза: "Любая аудитория заслуживает смотреть любое, не только прокатное, кино". Отвечая на вопрос зрителей о том, действительно ли кино сегодня превращается в аттракцион, он сказал, что по завету братьев Люмьер, Эйзенштейна и других великих деятелей индустрии, кино всегда было и будет аттракционом. А выступление против этого Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы основано на их приверженности движению "Нового Голливуда", которое просуществовало, к сожалению, слишком недолго.
Тем самым кинокритик подчеркнул, что никогда не выступал против блокбастеров, но ситуация с прокатом в России ему не совсем по душе. Ведь большинство прокатчиков не готовы рисковать и брать в афишу авторское кино, понимая, что в России хорошо идут только отечественные и голливудские блокбастеры. Обвинять в этом кинотеатры трудно.
"Я не могу изжить позора, который ощущаю от знания, что отреставрированный "Сталкер" Тарковского и "Русский ковчег" Сокурова в Америке собрали кассу во много раз больше, чем в России. У нас на российское авторское кино не ходят", - рассказал кинокритик на встрече с журналистами.
По его мнению, которое он сам назвал "возможно, утопическим", переломить ситуацию может только сообщество. "Все должны участвовать - локальная пресса, локальное коммьюнити, хипстерские кафе. Все зависит от людей. У нас в России плохо работает гражданская солидарность, а культурная солидарность - это ее часть. Нужно это развивать", - заявил кинокритик в ответ на вопрос о возможностях популяризации авторского кино в регионах. Еще он отметил, что должны быть люди, которые "горят" идеей кино, а не возможностью лишь заработать на этом: "Если в неком кинотеатре руководство горит показывать авторское кино с субтитрами, то им удается зажечь, и туда приходит публика. Надо раскачивать ситуацию".
На вопрос о том, может ли кино стать драйвером развития региона, Долин ответил, что может, при условии, что есть понимание, что вначале в проект нужно вкладывать деньги, а не только думать о быстрой прибыли.
В качестве примера особого успеха он привел якутское кино, но при этом отметил, что, при всей самобытности и уникальности этих фильмов, им практически невозможно пробиться на всероссийский рынок. Он это связывает с отсутствием толерантности у российского зрителя.
Рассуждая о специфике российского кино, он сказал: "У нас в кино запрет на реальность. У нас реальность нельзя делать сюжетом фильмов". По его мнению, если взять за основу сюжет, например, о Кирилле Серебренникове и о деле "Седьмой студии", то получится великолепный фильм в жанре судебной драмы. При наличии у всех в кармане сегодня смартфона, где есть и камера, и персональный кинотеатр, каждый становится документалистом, поэтому реальность так интересует современное кино. Как пример, кинокритик привел номинантов "Оскара", где ¾ фильмов основаны на реальных событиях.
Когда стартовала основная часть вечера, Антон Долин вышел к публике на сцену кинотеатра "Художественный" и начал встречу с пацифистского монолога, сорвав овации зала. Дальше разговор пошел уже исключительно о кино. Проводил встречу куратор киноклуба "Треугольник" Никита Никитин. Прозвучали вопросы о влиянии матери (советская певица и поэтесса Вероника Долина) на увлечения кинокритика; о том, что стоит признавать шедевром; почему современные фильмы идут по три часа; каковы его впечатления от встречи с Дэвидом Линчем и так далее.
Перед встречей кинокритик ответил на вопрос о том, зачем он приехал в Самару и какая цель есть у этого вечера: "Иногда какие-то вещи, которые кажутся очевидными, надо проговаривать вслух. Например, смотрите фильмы с субтитрами - это совсем другое впечатление. Или смотрите классику на большом экране - это совсем не то, что в телевизоре".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?