В Самарской области школьники из Донбасса продолжат обучение с 28 февраля

Школьники из Донбасса, которые приехали в Самарскую область как вынужденные переселенцы, продолжат обучение с 28 февраля в школах региона.

"Мы понимаем, что ребята учились по разным программам, некоторые были вынуждены пропускать занятия из-за событий, которые развернулись у них на родине. Помогать в освоении предметов детям будут студенты-волонтеры Самарского социально-педагогического университета. Мы хотим, чтобы они, конечно, познакомились и с историей Самарского края, в который они прибыли", — отметили в региональном министерстве образования и науки.

Отметим, что сейчас во всех пунктах временного размещения работают психологи. Предпринимаются все усилия, чтобы дети как можно скорее прошли период адаптации.