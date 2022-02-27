Самарцы не поддались панике и не спешат снимать наличные

Ажиотажного спроса на наличные деньги в Самаре не наблюдается. В воскресенье, 27 февраля, корреспондент Волга Ньюс посетил несколько офисов Сбера в разных районах города, чтобы разведать обстановку на месте.
Несмотря на выходной и тревожные новости, горожане не побежали штурмовать банкоматы — офисы были полупустыми, никаких очередей не наблюдалось.
Снятые "на пробу" небольшие суммы наличных все банкоматы выдали сразу и без проблем — также, как и более солидные пачки купюр, которые получали с карт другие посетители.
В Сбербанке подтвердили, что по состоянию на 27 февраля 2022 года не отмечено перебоев при оплате товаров и услуг как через собственные, так и партнёрские платежные сервисы — все они работают в штатном режиме.
Операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay проходят беспрепятственно. Также банк не видит сбоев в работе SberPay, в том числе NFC, сервисов "Плати QR" и "Оплата взглядом", заверили в Сбере.
Напомним, что позавчера несколько крупнейших российских банков выступили с совместным заявлением о координации своей деятельности и совместной с работе с Центральным банком над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы банковской системы.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа