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Общество

Самарцы не поддались панике и не спешат снимать наличные

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ажиотажного спроса на наличные деньги в Самаре не наблюдается. В воскресенье, 27 февраля, корреспондент Волга Ньюс посетил несколько офисов Сбера в разных районах города, чтобы разведать обстановку на месте.

Несмотря на выходной и тревожные новости, горожане не побежали штурмовать банкоматы — офисы были полупустыми, никаких очередей не наблюдалось.

Снятые "на пробу" небольшие суммы наличных все банкоматы выдали сразу и без проблем — также, как и более солидные пачки купюр, которые получали с карт другие посетители.

В Сбербанке подтвердили, что по состоянию на 27 февраля 2022 года не отмечено перебоев при оплате товаров и услуг как через собственные, так и партнёрские платежные сервисы — все они работают в штатном режиме.

Операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay проходят беспрепятственно. Также банк не видит сбоев в работе SberPay, в том числе NFC, сервисов "Плати QR" и "Оплата взглядом", заверили в Сбере.

Напомним, что позавчера несколько крупнейших российских банков выступили с совместным заявлением о координации своей деятельности и совместной с работе с Центральным банком над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы банковской системы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

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Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

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У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

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