Самарцы не поддались панике и не спешат снимать наличные

Ажиотажного спроса на наличные деньги в Самаре не наблюдается. В воскресенье, 27 февраля, корреспондент Волга Ньюс посетил несколько офисов Сбера в разных районах города, чтобы разведать обстановку на месте.

Несмотря на выходной и тревожные новости, горожане не побежали штурмовать банкоматы — офисы были полупустыми, никаких очередей не наблюдалось.

Снятые "на пробу" небольшие суммы наличных все банкоматы выдали сразу и без проблем — также, как и более солидные пачки купюр, которые получали с карт другие посетители.

В Сбербанке подтвердили, что по состоянию на 27 февраля 2022 года не отмечено перебоев при оплате товаров и услуг как через собственные, так и партнёрские платежные сервисы — все они работают в штатном режиме.

Операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay проходят беспрепятственно. Также банк не видит сбоев в работе SberPay, в том числе NFC, сервисов "Плати QR" и "Оплата взглядом", заверили в Сбере.

Напомним, что позавчера несколько крупнейших российских банков выступили с совместным заявлением о координации своей деятельности и совместной с работе с Центральным банком над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы банковской системы.