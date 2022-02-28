АвтоВАЗ приостановил производство

АвтоВАЗ из-за дефицита чипов приостановил производство на один день, 28 февраля, на всех трех автосборочных линиях на площадке в Тольятти, сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза АвтоВАЗа Сергей Зайцев.
"Производственные линии N1 (B0, выпуск Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan), N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend), N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) сегодня простаивают. Информации о простое на 1 марта нет. Приостановка по-прежнему связана с дефицитом чипов", - сказал Зайцев.
Вместе с тем глава профсоюза АвтоВАЗа подтвердил риски прерывания логистических цепочек в связи с событиями на Украине.
АвтоВАЗ во второй половине 2021 г. регулярно вводил временные простои из-за дефицита полупроводников. Компания пытается компенсировать вынужденные приостановки, продлевая рабочие недели и балансируя продолжительность смен в зависимости от текущей ситуации с поставками. Продление недель на производстве периодически отменялось. Однако рабочими для отдельных производственных линий были почти все декабрьские выходные.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.