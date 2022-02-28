АвтоВАЗ приостановил производство

АвтоВАЗ из-за дефицита чипов приостановил производство на один день, 28 февраля, на всех трех автосборочных линиях на площадке в Тольятти, сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза АвтоВАЗа Сергей Зайцев.

"Производственные линии N1 (B0, выпуск Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan), N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend), N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) сегодня простаивают. Информации о простое на 1 марта нет. Приостановка по-прежнему связана с дефицитом чипов", - сказал Зайцев.

Вместе с тем глава профсоюза АвтоВАЗа подтвердил риски прерывания логистических цепочек в связи с событиями на Украине.

АвтоВАЗ во второй половине 2021 г. регулярно вводил временные простои из-за дефицита полупроводников. Компания пытается компенсировать вынужденные приостановки, продлевая рабочие недели и балансируя продолжительность смен в зависимости от текущей ситуации с поставками. Продление недель на производстве периодически отменялось. Однако рабочими для отдельных производственных линий были почти все декабрьские выходные.