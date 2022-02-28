1000 продуктовых наборов от фонда продовольствия "Русь" и компании PepsiCo получили жители Самары, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

Каждый набор общим весом 19 килограммов включил такие необходимые продукты, как макароны, муку, консервы, овощи, крупы и растительное масло.
Из каждого продуктового набора можно приготовить около 34-х порций еды. Продукты питания стали подспорьем тем, кто потерял доходы или нуждается в дополнительной поддержке.
Всего гуманитарную помощь получили 3871 человек, из них 1987 детей.
Фонд продовольствия "Русь" — это всероссийская благотворительная организация, первый в России "банк еды". Фонд практикует промышленный фудшеринг, спасая нераспроданные остатки продуктов и товаров первой необходимости от уничтожения и направляя их социально незащищенным категориям населения по всей стране в качестве помощи.
С 2012 года фонд продовольствия "Русь" получает товарные пожертвования от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от граждан в рамках продовольственных марафонов в магазинах, среди них — проект "Корзина доброты" в магазинах Пятерочка, Перекресток и Карусель.
Распределение помощи осуществляется через отделения фонда, социальные службы, приходы Русской православной церкви и социально ориентированные некоммерческие организации по всей России. Каждый месяц благотворительную помощь от фонда получают более 150 тысяч нуждающихся в разных регионах страны.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!