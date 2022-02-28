1000 продуктовых наборов от фонда продовольствия "Русь" и компании PepsiCo получили жители Самары, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

Каждый набор общим весом 19 килограммов включил такие необходимые продукты, как макароны, муку, консервы, овощи, крупы и растительное масло.

Из каждого продуктового набора можно приготовить около 34-х порций еды. Продукты питания стали подспорьем тем, кто потерял доходы или нуждается в дополнительной поддержке.

Всего гуманитарную помощь получили 3871 человек, из них 1987 детей.

Фонд продовольствия "Русь" — это всероссийская благотворительная организация, первый в России "банк еды". Фонд практикует промышленный фудшеринг, спасая нераспроданные остатки продуктов и товаров первой необходимости от уничтожения и направляя их социально незащищенным категориям населения по всей стране в качестве помощи.

С 2012 года фонд продовольствия "Русь" получает товарные пожертвования от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от граждан в рамках продовольственных марафонов в магазинах, среди них — проект "Корзина доброты" в магазинах Пятерочка, Перекресток и Карусель.

Распределение помощи осуществляется через отделения фонда, социальные службы, приходы Русской православной церкви и социально ориентированные некоммерческие организации по всей России. Каждый месяц благотворительную помощь от фонда получают более 150 тысяч нуждающихся в разных регионах страны.