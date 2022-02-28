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Спорт объединяет: участники челленджа "ВСК GO!" преодолели более 300 тысяч км

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК подвел итоги запущенного в сентябре челленджа "ВСК GO!". За несколько месяцев он объединил более 2 тысяч человек по всей стране. Участники преодолевали расстояния, конвертируя километры в призы для себя и в деньги для благотворительного фонда "Арифметика добра".

Принять участие в челлендже мог любой желающий. Для этого надо было зарегистрироваться на сайте vskgo.russiarunning.com, привязать свой спортивный трекер и начать заниматься любым видом спорта, связанным с преодолением дистанции. Самый "дорогой" километр приносило плавание: 1 км приравнивался к 10. Каждый километр, пройденный на лыжах, оценивался как два. Ходьба за 1 км добавляла в копилку 0,5 км, велоспорт — 0,3 км, бег — 1 км.

Согласно условиям, изначально спортсменам нужно было преодолеть 30 тысяч км. Затем в связи с высокой активностью это расстояние было увеличено до 150 тысяч. В итоге за все время акции было преодолено более 303 тысяч километров, что в несколько раз преумножило сумму денег для благотворительного фонда. Больше всего баллов принес бег — 53% от общей дистанции. Еще 24% участники проехали во время велотренировок, 9% — прошли пешком, 8,5% — на лыжах и 5% — проплыли. Суммарно спортсмены потратили на тренировки более 1070 дней.

Участники соревновались в разных категориях — "Новичок" или "Профи", а также — "Сотрудник", "Клиент" и "Партнер". Победители и лучшие спортсмены были отмечены памятными подарками.

"Наш челлендж объединил людей из 78 регионов по всей стране. Это успех, и мы гордимся таким охватом! Наибольшее число участников было зарегистрировано в Москве — 19%. Немного меньше — в Краснодарском крае (9,6%), Московской области (6,7%), Санкт-Петербурге (6%) и Республике Удмуртия (3%). Главное, что эти основные регионы суммарно набрали меньше половины всех участников. Значит, и в других субъектах страны любителей спорта очень много. Для нас "ВСК GO" также стал важным социальным проектом, все средства, собранные в рамках челленджа, направлены в фонд "Арифметика добра" и предназначаются для поиска наставников детям", — отмечает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Благотворительный челлендж "ВСК GO", проведённый нашими партнёрами и друзьями компанией Страховой Дом ВСК — это прекрасная и добрая инициатива. Я знаю, что в челлендже приняли участие более двух тысяч человек, и мне радостно от того, что столько добрых людей захотели помочь тем, кому это так необходимо — детям-сиротам. И, конечно, рада, что такие крупные российские компании, как ВСК со всей ответственностью подходят к благотворительности и поддерживают детей, оставшихся без попечительства родителей. Благодарю наших друзей и каждого, кто принял участие в челлендже. Все собранные средства мы направим на то, чтобы найти наставников для наших подопечных. Вместе мы сможем сделать ещё больше добрых дел", — отметила Наиля Новожилова, руководитель фонда "Арифметика добра".

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