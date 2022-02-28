Виктор Кузнецов: "Запреты уходят в прошлое, и нам надо воспользоваться своим шансом"

Сегодня история творится на наших глазах. Россия переворачивает страницу своих 30-летних отступлений, унижений и заискиваний перед Западом. Она возвращает себе статус великой державы, с которой будут вынуждены считаться все, независимо от того, нравимся мы им или нет. Об этом сегодня наш разговор с депутатом Самарской губернской думы, председателем Самарского регионального отделения российского исторического общества Виктором Кузнецовым.

- Виктор Александрович, сегодня социальные сети, да и просто разговоры людей в основном посвящены событиям на Украине. Люди встревожены. Ведь практически каждый из нас имеет друзей, родственников, коллег, знакомых, так или иначе вовлеченных в эти события.

- Прежде всего, хотел бы сказать: то, что сегодня происходит на Украине, - это не война, а войсковая спецоперация. Если бы это была война, то в Киеве, который наши войска окружили на 4-й день после начала наступления, сегодня уже не было бы отопления, электричества, телефонной связи, интернета, банковских карт и много чего другого. А были бы ракетно-бомбовые удары по административным зданиям, казармам и системам жизнеобеспечения. Наглядный урок такой войны все мы видели в прямом эфире в Югославии, когда натовская авиация вгоняла Белград в каменный век. А мы на Украине проводим уникальную по своей сложности хирургическую операцию по выявлению, нейтрализации и подавлению нацистов. И дай Бог сил, терпения и удачи тем парням, которые делают эту трудную и опасную работу ради нас с вами.

- Виктор Александрович, вы возглавляете в губернской думе комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. Как вы думаете, каковы будут экономические последствия событий, происходящих сегодня на Украине и вокруг нее?

- Если говорить о последствиях, то я разделил бы их на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Краткосрочные мы все видим прямо сейчас - это анонсирование очень громких санкций против нашей страны, скачок курса доллара, падение биржевых индексов. Конечно, это тревожит. Но здесь главное - не поддаваться паническим настроениям, не пытаться на последние деньги закупиться валютой, не бежать за наличкой в банк... А то ведь доходит до откровенных глупостей. Сегодня одна знакомая подходит и спрашивает: "Я взяла в банке льготную ипотеку 1,8 млн рублей. Может быть, пока не поздно, мне отказаться от нее?" Я ее спрашиваю - а под сколько процентов у тебя кредит? Она - под 3,5%. На эту тему пусть голова болит у банка, а не у тебя. Ведь по прошлому году инфляция была 8,4%, сегодня будет больше. Но это проблемы банка. А у меня друг, взявший примерно на тех же условиях кредит на покупку кооперативной квартиры в 1990 году, в 1993 году погасил его полностью с одной зарплаты. То есть он от того скачка инфляции не проиграл, а выиграл. И сейчас банки, чтобы сохранить ликвидность, уже опять поднимают ставки по депозитам. Нормальная логика сейчас говорит: чтобы сберечь деньги, их нужно не снимать с депозитов, а просто перерегистрировать под новую базовую ставку, которая с сегодняшнего дня 20%. Так уже было в 2014 году. Тогда Центробанк также оперативно поднял базовую ставку почти в два раза, а инфляция в моменте подскочила до 17%. То есть те, кто переоформил свои депозиты, даже выиграли, поскольку инфляция через год сократилась в 1,5 раза, а ставка по долгосрочным вкладам была 20% на срок до трех лет.

- Но хватит ли у Центробанка ресурсов, ведь половина его активов заморожена?

- Вы знаете, наше государство давно готовилось к такому развитию событий. И поэтому сейчас, сегодня Центробанк, помимо повышения базовой ставки, принял очень важное решение о приостановке продаж акций российских компаний зарубежным резидентам. А вот это уже хорошая позиция по торгу с западными "партнерами", которые сейчас ведут себя как разбойники с большой дороги. Подход здесь очень прост: либо они разблокируют эти деньги, наши деньги, либо АвтоВАЗ, Металлург, Электрощит и другие вернутся в собственность российского государства.

Если же говорить о среднесрочных последствиях, то здесь необходимо отметить, прежде всего, сбалансированность бюджетов всех уровней. А это значит, что никаких сбоев по выплатам зарплат бюджетникам, социальных пособий не будет. Причем принципиальная позиция государства, закрепленная в нашей Конституции, - это индексация всех этих выплат в соответствии с индексом инфляции.

Ну, а долгосрочные последствия принятых решений дадут серьезный стимул для развития реального сектора нашей экономики. Например, российская авиация сегодня переживает, наверное, самые трудные дни из-за запретов введенных западными странами. Но ведь мы не Иран! У нас есть свои отличные самолеты: МС-21, SuperJet. Наш родной Авиакор сможет вернуться к производству Ан-140, производство которого было остановлено из-за разрыва экономических связей с Украиной. Если заказы пойдут на закупку этих машин, а не импортных Боингов и Эйрбасов, нам, нашему региону это будет только в плюс.

Ведь авиационный кластер Самарской области, в котором в советское время работало более 100 тыс. человек, едва не прекратил свое существование именно из-за всех этих внешних ограничений. А сейчас их запреты уходят в прошлое, и нам надо воспользоваться своим шансом - шансом к развитию промышленности, транспортной отрасли и, разумеется, внутреннего туризма. Ведь на протяжении десятилетий вместо того, чтобы развивать свою туристическую отрасль, мы ежегодно по 30-40 млрд рублей отвозили в Европу, которая в знак благодарности сегодня решила нас наказать.

- Виктор Александрович, умом я понимаю правоту ваших слов, но все равно как-то тревожно. Не задавят ли они нас своими санкциями?

- Не задавят. С нами все "партнеры" сядут и будут вынуждены договариваться по существу, нравимся мы им или нет. Как договаривались с дореволюционной Россией, которую вся Европа боялась и ненавидела, как договаривались с Советским Союзом. И сейчас будут договариваться, никуда не денутся.