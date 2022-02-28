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Виктор Кузнецов: "Запреты уходят в прошлое, и нам надо воспользоваться своим шансом" АвтоВАЗ приостановил производство Группа "Союз" консолидирует площадку обанкротившегося СПЗ Самарский РКЦ "Прогресс" подпал под санкции Евросоюза На маслозаводе "Пестравский" Ростехнадзор выявил нарушения требований промышленной безопасности

Экономика и бизнес

Виктор Кузнецов: "Запреты уходят в прошлое, и нам надо воспользоваться своим шансом"

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня история творится на наших глазах. Россия переворачивает страницу своих 30-летних отступлений, унижений и заискиваний перед Западом. Она возвращает себе статус великой державы, с которой будут вынуждены считаться все, независимо от того, нравимся мы им или нет. Об этом сегодня наш разговор с депутатом Самарской губернской думы, председателем Самарского регионального отделения российского исторического общества Виктором Кузнецовым.

- Виктор Александрович, сегодня социальные сети, да и просто разговоры людей в основном посвящены событиям на Украине. Люди встревожены. Ведь практически каждый из нас имеет друзей, родственников, коллег, знакомых, так или иначе вовлеченных в эти события.

- Прежде всего, хотел бы сказать: то, что сегодня происходит на Украине, - это не война, а войсковая спецоперация. Если бы это была война, то в Киеве, который наши войска окружили на 4-й день после начала наступления, сегодня уже не было бы отопления, электричества, телефонной связи, интернета, банковских карт и много чего другого. А были бы ракетно-бомбовые удары по административным зданиям, казармам и системам жизнеобеспечения. Наглядный урок такой войны все мы видели в прямом эфире в Югославии, когда натовская авиация вгоняла Белград в каменный век. А мы на Украине проводим уникальную по своей сложности хирургическую операцию по выявлению, нейтрализации и подавлению нацистов. И дай Бог сил, терпения и удачи тем парням, которые делают эту трудную и опасную работу ради нас с вами.

- Виктор Александрович, вы возглавляете в губернской думе комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. Как вы думаете, каковы будут экономические последствия событий, происходящих сегодня на Украине и вокруг нее?

- Если говорить о последствиях, то я разделил бы их на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Краткосрочные мы все видим прямо сейчас - это анонсирование очень громких санкций против нашей страны, скачок курса доллара, падение биржевых индексов. Конечно, это тревожит. Но здесь главное - не поддаваться паническим настроениям, не пытаться на последние деньги закупиться валютой, не бежать за наличкой в банк... А то ведь доходит до откровенных глупостей. Сегодня одна знакомая подходит и спрашивает: "Я взяла в банке льготную ипотеку 1,8 млн рублей. Может быть, пока не поздно, мне отказаться от нее?" Я ее спрашиваю - а под сколько процентов у тебя кредит? Она - под 3,5%. На эту тему пусть голова болит у банка, а не у тебя. Ведь по прошлому году инфляция была 8,4%, сегодня будет больше. Но это проблемы банка. А у меня друг, взявший примерно на тех же условиях кредит на покупку кооперативной квартиры в 1990 году, в 1993 году погасил его полностью с одной зарплаты. То есть он от того скачка инфляции не проиграл, а выиграл. И сейчас банки, чтобы сохранить ликвидность, уже опять поднимают ставки по депозитам. Нормальная логика сейчас говорит: чтобы сберечь деньги, их  нужно не снимать с депозитов, а просто перерегистрировать под новую базовую ставку, которая с сегодняшнего дня 20%. Так уже было в 2014 году. Тогда Центробанк также оперативно поднял базовую ставку почти в два раза, а инфляция в моменте подскочила до 17%. То есть те, кто переоформил свои депозиты, даже выиграли, поскольку инфляция через год сократилась в 1,5 раза, а ставка по долгосрочным вкладам была 20% на срок до трех лет.

- Но хватит ли у Центробанка ресурсов, ведь половина его активов заморожена?

- Вы знаете, наше государство давно готовилось к такому развитию событий. И поэтому сейчас, сегодня Центробанк, помимо повышения базовой ставки, принял очень важное решение о приостановке продаж акций российских компаний зарубежным резидентам. А вот это уже хорошая позиция по торгу с западными "партнерами", которые сейчас ведут себя как разбойники с большой дороги. Подход здесь очень прост: либо они разблокируют эти деньги, наши деньги, либо АвтоВАЗ, Металлург, Электрощит и другие вернутся в собственность российского государства.

Если же говорить о среднесрочных последствиях, то здесь необходимо отметить, прежде всего, сбалансированность бюджетов всех уровней. А это значит, что никаких сбоев по выплатам зарплат бюджетникам, социальных пособий не будет. Причем принципиальная позиция государства, закрепленная в нашей Конституции, - это индексация всех этих выплат в соответствии с индексом инфляции.

Ну, а долгосрочные последствия принятых решений дадут серьезный стимул для развития реального сектора нашей экономики. Например, российская авиация сегодня переживает, наверное, самые трудные дни из-за запретов введенных западными странами. Но ведь мы не Иран! У нас есть свои отличные самолеты: МС-21, SuperJet. Наш родной Авиакор сможет вернуться к производству Ан-140, производство которого было остановлено из-за разрыва экономических связей с Украиной. Если заказы пойдут на закупку этих машин, а не импортных Боингов и Эйрбасов, нам, нашему региону это будет только в плюс.

Ведь авиационный кластер Самарской области, в котором в советское время работало более 100 тыс. человек, едва не прекратил свое существование именно из-за всех этих внешних ограничений. А сейчас их запреты уходят в прошлое, и нам надо воспользоваться своим шансом - шансом к развитию промышленности, транспортной отрасли и, разумеется, внутреннего туризма. Ведь на протяжении десятилетий вместо того, чтобы развивать свою туристическую отрасль, мы ежегодно по 30-40 млрд рублей отвозили в Европу, которая в знак благодарности сегодня решила нас наказать.

- Виктор Александрович, умом я понимаю правоту ваших слов, но все равно как-то тревожно. Не задавят ли они нас своими санкциями?

- Не задавят. С нами все "партнеры" сядут и будут вынуждены договариваться по существу, нравимся мы им или нет. Как договаривались с дореволюционной Россией, которую вся Европа боялась и ненавидела, как договаривались с Советским Союзом. И сейчас будут договариваться, никуда не денутся.

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