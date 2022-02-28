"Символ жизни и борьбы за жизнь": Дмитрий Азаров о Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича

5 марта в Самарской области состоится грандиозное событие. В день 80-летия со дня первого исполнения Седьмой "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве на сцене Самарского академического театра оперы и балета великое произведение исполнит оркестр Большого театра. О предстоящем событии Губернатор Дмитрий Азаров рассказал во время пресс-конференции.
"Симфония впитала в себя всю боль, весь ужас военного лихолетья. И вместе с тем придала советским людям силы противостоять врагу, продемонстрировала всему миру несокрушимую волю нашего народа, стремление защитить правду, свободу и независимость нашей страны в борьбе с нацизмом. Симфония стала для миллионов людей по всему миру важнейшим символом жизни и борьбы за жизнь. Величайшее произведение отзывается в сердцах всех жителей Самарской области, всех россиян. А благодаря гению нашего величайшего композитора — во всем мире", — подчеркнул Губернатор.
Напомним, начало войны Дмитрий Шостакович встретил в Ленинграде. Он несколько раз просился на фронт, но ему отказывали. Композитор приступил к созданию Седьмой симфонии. 22 октября 1941 года вместе с артистами Большого театра Шостакович прибыл в Куйбышев, где и закончил работу. Репетиции оркестра проходили прямо в фойе театра.
5 марта 1942 года, на премьерном исполнении 7-й симфонии в театре присутствовали не только советские граждане, но и представители иностранных миссий. Премьера прошла с огромным успехом, она транслировалась по радио на территории и за пределами СССР. Именно из "запасной столицы" страны началось триумфальное шествие произведения. Спустя 3 недели музыка прозвучала в Москве, летом ее сыграли в Лондоне и Нью-Йорке, а в августе — в блокадном Ленинграде. В 1946 году она была исполнена в Берлине.
"Симфония стала духовной скрепой нашего народа — это, на мой взгляд, неотъемлемая часть нашей культуры, традиций, веры, нашей нетерпимости с несправедливости, нетерпимости к нацизму", — сказал губернатор.
"Эта симфония, связанная с очень важной страницей в истории нашего государства — блокадой Ленинграда, является особой. Это не просто великое музыкальное произведение, это произведение, которое связано с человеческой болью, страданиями, а главное — с человеческой верой в Победу, — отметил генеральный директор Большого театра Владимир Урин. — Наши артисты ждут с нетерпением поездки в Самару. Мы постараемся сделать все, чтобы, как и тогда, в 1942 году, симфония прозвучала также свежо, мы готовимся к выступлению".
Спустя 80 лет оркестр Большого театра вновь исполнит произведение на самарской сцене. Дмитрий Азаров отметил, что в современных реалиях, когда Россия ведет борьбу за справедливость, Седьмая симфония приобрела особую актуальность и значимость.
"Великая Отечественная война, та агрессия, с которой столкнулся наш народ, наполнили произведение смыслом и несгибаемым духом. Только мужество, преданность Родине, самоотверженность, единство всего народа позволили защитить нашу страну от полного уничтожения. Сегодня наша страна вновь противостоит распространению нацизма в Европе. Страны НАТО создают предпосылки к тому, чтобы наша страна оказалась в блокаде. Поэтому актуальность Седьмой симфонии переоценить просто невозможно, — отметил глава региона. — Наша страна благодаря воле Президента Владимира Владимировича Путина предпринимает все усилия для того, чтобы завершить войну, которая длится уже 8 лет, чтобы понудить к миру агрессора, чтобы не допустить распространение нацизма на территории Европы".
Губернатор уверен в том, что предстоящие мероприятия, посвященные 80-летию со дня первого исполнения симфонии, станут важной исторической вехой. "Эта особая ситуация, в которой сегодня находится Россия, весь наш народ, сплачивая все общество, придает особый статус культурному событию, которое пройдет в Самаре, — отметил Дмитрий Азаров. — Мы постараемся сделать все, чтобы как можно больше людей приняли участие в этом важном событии в культурной жизни нашей страны".
Руководитель области добавил, что желающих попасть на концерт — очень много. Среди них и вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР, которые сейчас проживают в губернии.
"Когда я встречался с людьми, которые прибыли с территорий ДНР и ЛНР, узнав об этом событии, они пожелали принять участие и послушать уникальное произведение, чтобы напитаться его несгибаемым духом победоносцев. Мы обязательно пригласим на концерт жителей Донбасса, которые не понаслышке знают, что такое агрессия, потеря близких, что такое война", — заверил Дмитрий Азаров.
Концерт состоится 5 марта в 21:00. В это же день откроется специальная выставка "80 лет Седьмой (Ленинградской) симфонии", организованная в фойе Самарского академического театра оперы и балета — именно там, где оркестр Большого театра в начале 1942 года готовился к премьере.
Посетители смогут изучить исторические материалы, узнают, как была написана симфония и увидят инструменты, на которых она исполняется. Важной частью станут интерактивные элементы, расположенные на местах, где сидели музыканты оркестра. С их помощью можно услышать воспоминания оркестрантов, дирижёра и самого Дмитрия Шостаковича.
На выставке будет представлено множество документальных материалов, фотографий, фрагментов видео и воспоминаний самого композитора и его современников.
На здании театра оперы 4, 5 и 6 марта будет демонстрироваться световая проекция (мэппинг). Она будет посвящена самым важным вехам в истории создания Симфонии Победы, а также периоду жизни Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. На главной площади города будет установлена интерактивная инсталляция. Жители региона услышат фрагменты первой части произведения, а также узнают, какой символический смысл несет в себе партия того или иного инструмента.
Дмитрий Азаров выразил слова благодарности руководству Большого театра за многолетнее партнерство и бесценный подарок жителям и гостям Самарской области. Отдельные слова признательности губернатор сказал в адрес министра культуры России Ольги Любимовой, которая поддержала инициативу проведения такого концерта.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно