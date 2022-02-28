"Символ жизни и борьбы за жизнь": Дмитрий Азаров о Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича

5 марта в Самарской области состоится грандиозное событие. В день 80-летия со дня первого исполнения Седьмой "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве на сцене Самарского академического театра оперы и балета великое произведение исполнит оркестр Большого театра. О предстоящем событии Губернатор Дмитрий Азаров рассказал во время пресс-конференции.

"Симфония впитала в себя всю боль, весь ужас военного лихолетья. И вместе с тем придала советским людям силы противостоять врагу, продемонстрировала всему миру несокрушимую волю нашего народа, стремление защитить правду, свободу и независимость нашей страны в борьбе с нацизмом. Симфония стала для миллионов людей по всему миру важнейшим символом жизни и борьбы за жизнь. Величайшее произведение отзывается в сердцах всех жителей Самарской области, всех россиян. А благодаря гению нашего величайшего композитора — во всем мире", — подчеркнул Губернатор.

Напомним, начало войны Дмитрий Шостакович встретил в Ленинграде. Он несколько раз просился на фронт, но ему отказывали. Композитор приступил к созданию Седьмой симфонии. 22 октября 1941 года вместе с артистами Большого театра Шостакович прибыл в Куйбышев, где и закончил работу. Репетиции оркестра проходили прямо в фойе театра.

5 марта 1942 года, на премьерном исполнении 7-й симфонии в театре присутствовали не только советские граждане, но и представители иностранных миссий. Премьера прошла с огромным успехом, она транслировалась по радио на территории и за пределами СССР. Именно из "запасной столицы" страны началось триумфальное шествие произведения. Спустя 3 недели музыка прозвучала в Москве, летом ее сыграли в Лондоне и Нью-Йорке, а в августе — в блокадном Ленинграде. В 1946 году она была исполнена в Берлине.

"Симфония стала духовной скрепой нашего народа — это, на мой взгляд, неотъемлемая часть нашей культуры, традиций, веры, нашей нетерпимости с несправедливости, нетерпимости к нацизму", — сказал губернатор.

"Эта симфония, связанная с очень важной страницей в истории нашего государства — блокадой Ленинграда, является особой. Это не просто великое музыкальное произведение, это произведение, которое связано с человеческой болью, страданиями, а главное — с человеческой верой в Победу, — отметил генеральный директор Большого театра Владимир Урин. — Наши артисты ждут с нетерпением поездки в Самару. Мы постараемся сделать все, чтобы, как и тогда, в 1942 году, симфония прозвучала также свежо, мы готовимся к выступлению".

Спустя 80 лет оркестр Большого театра вновь исполнит произведение на самарской сцене. Дмитрий Азаров отметил, что в современных реалиях, когда Россия ведет борьбу за справедливость, Седьмая симфония приобрела особую актуальность и значимость.

"Великая Отечественная война, та агрессия, с которой столкнулся наш народ, наполнили произведение смыслом и несгибаемым духом. Только мужество, преданность Родине, самоотверженность, единство всего народа позволили защитить нашу страну от полного уничтожения. Сегодня наша страна вновь противостоит распространению нацизма в Европе. Страны НАТО создают предпосылки к тому, чтобы наша страна оказалась в блокаде. Поэтому актуальность Седьмой симфонии переоценить просто невозможно, — отметил глава региона. — Наша страна благодаря воле Президента Владимира Владимировича Путина предпринимает все усилия для того, чтобы завершить войну, которая длится уже 8 лет, чтобы понудить к миру агрессора, чтобы не допустить распространение нацизма на территории Европы".

Губернатор уверен в том, что предстоящие мероприятия, посвященные 80-летию со дня первого исполнения симфонии, станут важной исторической вехой. "Эта особая ситуация, в которой сегодня находится Россия, весь наш народ, сплачивая все общество, придает особый статус культурному событию, которое пройдет в Самаре, — отметил Дмитрий Азаров. — Мы постараемся сделать все, чтобы как можно больше людей приняли участие в этом важном событии в культурной жизни нашей страны".

Руководитель области добавил, что желающих попасть на концерт — очень много. Среди них и вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР, которые сейчас проживают в губернии.

"Когда я встречался с людьми, которые прибыли с территорий ДНР и ЛНР, узнав об этом событии, они пожелали принять участие и послушать уникальное произведение, чтобы напитаться его несгибаемым духом победоносцев. Мы обязательно пригласим на концерт жителей Донбасса, которые не понаслышке знают, что такое агрессия, потеря близких, что такое война", — заверил Дмитрий Азаров.

Концерт состоится 5 марта в 21:00. В это же день откроется специальная выставка "80 лет Седьмой (Ленинградской) симфонии", организованная в фойе Самарского академического театра оперы и балета — именно там, где оркестр Большого театра в начале 1942 года готовился к премьере.

Посетители смогут изучить исторические материалы, узнают, как была написана симфония и увидят инструменты, на которых она исполняется. Важной частью станут интерактивные элементы, расположенные на местах, где сидели музыканты оркестра. С их помощью можно услышать воспоминания оркестрантов, дирижёра и самого Дмитрия Шостаковича.

На выставке будет представлено множество документальных материалов, фотографий, фрагментов видео и воспоминаний самого композитора и его современников.

На здании театра оперы 4, 5 и 6 марта будет демонстрироваться световая проекция (мэппинг). Она будет посвящена самым важным вехам в истории создания Симфонии Победы, а также периоду жизни Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. На главной площади города будет установлена интерактивная инсталляция. Жители региона услышат фрагменты первой части произведения, а также узнают, какой символический смысл несет в себе партия того или иного инструмента.

Дмитрий Азаров выразил слова благодарности руководству Большого театра за многолетнее партнерство и бесценный подарок жителям и гостям Самарской области. Отдельные слова признательности губернатор сказал в адрес министра культуры России Ольги Любимовой, которая поддержала инициативу проведения такого концерта.