Детская поликлиника Красноярской ЦРБ стала "бережливой"

В среду, 2 марта, во время рабочей поездки в Красноярский район губернатор Дмитрий Азаров побывал в детском поликлиническом отделении Красноярской центральной районной больницы.

В прошлом году здесь по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения был проведен капитальный ремонт. Поликлиника начала работать по новому стандарту обслуживания пациентов "Бережливая поликлиника", который направлен на повышение доступности и качества первичной медицинской помощи.

Сейчас к поликлинике прикреплено 2,5 тыс. детей. За здоровьем ребят следят педиатры, ведут прием узкие специалисты: детский невролог, детский хирург, ортопед, психиатр. Есть кабинет УЗИ, ЭКГ, процедурный кабинет, кабинет иммунопрофилактики.

"Раньше в этом здании располагались женская консультация и детская поликлиника. Помещение выглядело не лучшим образом. Сейчас нам сделали настоящую сказку. Приходят дети, родители, они не узнают поликлинику: здесь стало тепло, светло, современно, для посетителей, для медперсонала все очень функционально и комфортно", - рассказала заместитель главного врача по родовспоможению и детству Светлана Шишина.

После ремонта здесь появились просторный холл, удобная регистратура, колясочная с пандусом для маломобильных пациентов, комната матери и ребенка, отдельный вход для разделения потоков пациентов, созданы игровые места для маленьких пациентов, предусмотрена удобная навигация, комната отдыха для сотрудников. Для комфорта пациентов и медицинского персонала предусмотрено все необходимое.

В 2022 году на территории больницы запланировано строительство модульного здания, где будет размещено подразделение Красноярской ЦРБ - стационарное отделение скорой помощи. В нем будет оказываться неотложная медицинская помощь. В новом модульном здании будут размещены рентгенологическое отделение, кабинет неотложной помощи, противошоковая операционная, противошоковая палата, кабинеты ЭКГ, ЭХО и УЗИ, провизорные койки, процедурно-прививочный кабинет.

Повышение доступности и качества медицинских услуг - важная составляющая Стратегии лидерства Самарской области, инициированной губернатором и разработанной вместе с жителями региона.

Всего в этом году в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в Самарской области" будет проводиться капитальный ремонт в 42 подразделениях учреждений здравоохранения Самарской области.