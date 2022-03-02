Детская поликлиника Красноярской ЦРБ стала "бережливой"

В среду, 2 марта, во время рабочей поездки в Красноярский район губернатор Дмитрий Азаров побывал в детском поликлиническом отделении Красноярской центральной районной больницы.
В прошлом году здесь по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения был проведен капитальный ремонт. Поликлиника начала работать по новому стандарту обслуживания пациентов "Бережливая поликлиника", который направлен на повышение доступности и качества первичной медицинской помощи.
Сейчас к поликлинике прикреплено 2,5 тыс. детей. За здоровьем ребят следят педиатры, ведут прием узкие специалисты: детский невролог, детский хирург, ортопед, психиатр. Есть кабинет УЗИ, ЭКГ, процедурный кабинет, кабинет иммунопрофилактики.
"Раньше в этом здании располагались женская консультация и детская поликлиника. Помещение выглядело не лучшим образом. Сейчас нам сделали настоящую сказку. Приходят дети, родители, они не узнают поликлинику: здесь стало тепло, светло, современно, для посетителей, для медперсонала все очень функционально и комфортно", - рассказала заместитель главного врача по родовспоможению и детству Светлана Шишина.
После ремонта здесь появились просторный холл, удобная регистратура, колясочная с пандусом для маломобильных пациентов, комната матери и ребенка, отдельный вход для разделения потоков пациентов, созданы игровые места для маленьких пациентов, предусмотрена удобная навигация, комната отдыха для сотрудников. Для комфорта пациентов и медицинского персонала предусмотрено все необходимое.
В 2022 году на территории больницы запланировано строительство модульного здания, где будет размещено подразделение Красноярской ЦРБ - стационарное отделение скорой помощи. В нем будет оказываться неотложная медицинская помощь. В новом модульном здании будут размещены рентгенологическое отделение, кабинет неотложной помощи, противошоковая операционная, противошоковая палата, кабинеты ЭКГ, ЭХО и УЗИ, провизорные койки, процедурно-прививочный кабинет.
Повышение доступности и качества медицинских услуг - важная составляющая Стратегии лидерства Самарской области, инициированной губернатором и разработанной вместе с жителями региона.
Всего в этом году в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в Самарской области" будет проводиться капитальный ремонт в 42 подразделениях учреждений здравоохранения Самарской области.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно