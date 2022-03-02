В Самаре начали судить женщину, уронившую трехлетнюю дочь с балкона

Самарский облсуд начал рассматривать уголовное дело 24-летней женщины, обвиняемой в убийстве ребенка и неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, 8 июня 2021 г. в квартире на ул. 3-й Проезд, 50б пьяной матери не понравилось поведение трехлетней дочери. Она вывела ребенка на балкон и свесило за окно. В результате девочка упала с шестого этажа и погибла.

Во время следствия выяснилось, что обвиняемая оставляла дочь одну в запертой квартире на длительный срок, не обеспечив питанием.