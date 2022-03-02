16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Художественном" пройдет российско-итальянский фестиваль RIFF Антон Долин: "У нас в кино запрет на реальность" 17 февраля в "Художественном" представят фильм "Камон Камон" В музее Эльдара Рязанова расскажут о режиссере Питере Богдановиче Кинокритик Антон Долин выступит в Самаре

Кино Культура

В "Художественном" пройдет российско-итальянский фестиваль RIFF

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 11 по 20 марта в кинотеатре "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдет российско-итальянский фестиваль RIFF (16+).

11 марта в 18:00 состоится открытие фестиваля. В его программе - самарская премьера итальянской комедии "Добро пожаловать в Рим. Новые приключения" (12+) Риккардо Милани. К звездному дуэту Паолы Кортеллези и Антонио Альбанезе здесь присоединились Сара Фельбербаум ("Великолепные Медичи") и Лука Арджентеро ("Леонардо да Винчи. Неизведанные миры").

Кроме того, в день открытия пройдет кулинарный мастер-класс от основателя кулинарной школы в Самаре Джангуидо Бреддо.

12 марта в 15:00 покажут документальный фильм "Страсть Анны Маньяни" (12+) - о великой Анне Маньяни, первой итальянской актрисе, получившей "Оскар" за лучшую женскую роль.

В 17:00 зрителей ждет альманах лучшего короткого метра из Италии - ITALIAN BEST SHORTS: Новые истории (16+).

13 марта в 15:00 самарские зрители впервые увидят "Урок любви" (16+) Мауро Манчини - историю хирурга еврейского происхождения, которого жизнь сводит с семьей неонацистов. В главной роли Алессандро Гассман. Картина завоевала пять премий на 77-м Венецианском кинофестивале.

15 марта в 19:00 в "Художественном" покажут историю о силе человеческого духа "Корабли идут ко дну" (16+) Стефано Кьянтини.

17 марта в 19:00 зрителей ждет премьера романтической комедии Джулианы Гамбы "Авантюристки" (16+), которая расскажет об азартной личной жизни четырех подруг - любительниц покера. В главных ролях Клаудия Джерини ("Под солнцем Тосканы", "Страсти Христовы") и Анджела Финоккьяро ("Добро пожаловать на Юг", "Добро пожаловать на Север").

19 марта в 15:00 покажут мистический триллер "Венецианские тайны" со Стефано Аккорси - картину, которая закрывала Венецианский кинофестиваль. Она перенесет зрителей в загадочный город на воде.

20 марта в 15:00 гости RIFF увидят комедию Джорджо Пазотти "Исправь меня, если сможешь" (16+) - итальянский ремейк культового фильма "Адамовы яблоки" оскароносного режиссера Андерса Томаса Йенсена ("Рыцари справедливости") с Мадсом Миккельсеном.

Стоимость билетов: открытие - 300 руб.; дневные показы (до 18:00) - 200 руб.; вечерние показы - 250 рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3