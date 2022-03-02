В "Художественном" пройдет российско-итальянский фестиваль RIFF

С 11 по 20 марта в кинотеатре "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдет российско-итальянский фестиваль RIFF (16+).
11 марта в 18:00 состоится открытие фестиваля. В его программе - самарская премьера итальянской комедии "Добро пожаловать в Рим. Новые приключения" (12+) Риккардо Милани. К звездному дуэту Паолы Кортеллези и Антонио Альбанезе здесь присоединились Сара Фельбербаум ("Великолепные Медичи") и Лука Арджентеро ("Леонардо да Винчи. Неизведанные миры").
Кроме того, в день открытия пройдет кулинарный мастер-класс от основателя кулинарной школы в Самаре Джангуидо Бреддо.
12 марта в 15:00 покажут документальный фильм "Страсть Анны Маньяни" (12+) - о великой Анне Маньяни, первой итальянской актрисе, получившей "Оскар" за лучшую женскую роль.
В 17:00 зрителей ждет альманах лучшего короткого метра из Италии - ITALIAN BEST SHORTS: Новые истории (16+).
13 марта в 15:00 самарские зрители впервые увидят "Урок любви" (16+) Мауро Манчини - историю хирурга еврейского происхождения, которого жизнь сводит с семьей неонацистов. В главной роли Алессандро Гассман. Картина завоевала пять премий на 77-м Венецианском кинофестивале.
15 марта в 19:00 в "Художественном" покажут историю о силе человеческого духа "Корабли идут ко дну" (16+) Стефано Кьянтини.
17 марта в 19:00 зрителей ждет премьера романтической комедии Джулианы Гамбы "Авантюристки" (16+), которая расскажет об азартной личной жизни четырех подруг - любительниц покера. В главных ролях Клаудия Джерини ("Под солнцем Тосканы", "Страсти Христовы") и Анджела Финоккьяро ("Добро пожаловать на Юг", "Добро пожаловать на Север").
19 марта в 15:00 покажут мистический триллер "Венецианские тайны" со Стефано Аккорси - картину, которая закрывала Венецианский кинофестиваль. Она перенесет зрителей в загадочный город на воде.
20 марта в 15:00 гости RIFF увидят комедию Джорджо Пазотти "Исправь меня, если сможешь" (16+) - итальянский ремейк культового фильма "Адамовы яблоки" оскароносного режиссера Андерса Томаса Йенсена ("Рыцари справедливости") с Мадсом Миккельсеном.
Стоимость билетов: открытие - 300 руб.; дневные показы (до 18:00) - 200 руб.; вечерние показы - 250 рублей.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?