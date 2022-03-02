В "Художественном" пройдет российско-итальянский фестиваль RIFF

С 11 по 20 марта в кинотеатре "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдет российско-итальянский фестиваль RIFF (16+).

11 марта в 18:00 состоится открытие фестиваля. В его программе - самарская премьера итальянской комедии "Добро пожаловать в Рим. Новые приключения" (12+) Риккардо Милани. К звездному дуэту Паолы Кортеллези и Антонио Альбанезе здесь присоединились Сара Фельбербаум ("Великолепные Медичи") и Лука Арджентеро ("Леонардо да Винчи. Неизведанные миры").

Кроме того, в день открытия пройдет кулинарный мастер-класс от основателя кулинарной школы в Самаре Джангуидо Бреддо.

12 марта в 15:00 покажут документальный фильм "Страсть Анны Маньяни" (12+) - о великой Анне Маньяни, первой итальянской актрисе, получившей "Оскар" за лучшую женскую роль.

В 17:00 зрителей ждет альманах лучшего короткого метра из Италии - ITALIAN BEST SHORTS: Новые истории (16+).

13 марта в 15:00 самарские зрители впервые увидят "Урок любви" (16+) Мауро Манчини - историю хирурга еврейского происхождения, которого жизнь сводит с семьей неонацистов. В главной роли Алессандро Гассман. Картина завоевала пять премий на 77-м Венецианском кинофестивале.

15 марта в 19:00 в "Художественном" покажут историю о силе человеческого духа "Корабли идут ко дну" (16+) Стефано Кьянтини.

17 марта в 19:00 зрителей ждет премьера романтической комедии Джулианы Гамбы "Авантюристки" (16+), которая расскажет об азартной личной жизни четырех подруг - любительниц покера. В главных ролях Клаудия Джерини ("Под солнцем Тосканы", "Страсти Христовы") и Анджела Финоккьяро ("Добро пожаловать на Юг", "Добро пожаловать на Север").

19 марта в 15:00 покажут мистический триллер "Венецианские тайны" со Стефано Аккорси - картину, которая закрывала Венецианский кинофестиваль. Она перенесет зрителей в загадочный город на воде.

20 марта в 15:00 гости RIFF увидят комедию Джорджо Пазотти "Исправь меня, если сможешь" (16+) - итальянский ремейк культового фильма "Адамовы яблоки" оскароносного режиссера Андерса Томаса Йенсена ("Рыцари справедливости") с Мадсом Миккельсеном.

Стоимость билетов: открытие - 300 руб.; дневные показы (до 18:00) - 200 руб.; вечерние показы - 250 рублей.