АвтоВАЗ с 5 марта останавливает производство на неопределенный срок

АвтоВАЗ с 5 марта приостановит производство автомобилей на заводе в Тольятти на неопределенный срок из-за недостатка компонентов, пишут "Ведомости".

Изначально шла речь о нескольких днях, но с учетом текущей ситуации загадывать очень сложно, говорит один из источников издания. По его словам, грядущий простой плановый и никак не связан с санкциями против России со стороны Европы и США из-за военной спецоперации на Украине.

Представитель компании на вопросы не ответил.

Известно о приостановке конвейера в Тольятти и одному из крупных региональных дилеров Lada. По его словам, понимание по отгрузкам машин в марте есть, но что будет в апреле, неизвестно. "Блоков от Bosch может не быть. Боюсь, что они могут приостановить производство в России", — отмечает собеседник.