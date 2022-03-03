В Тольятти водитель "Газели" сбил насмерть пешехода

В четверг, 3 марта, в Тольятти участником ДТП стал 21-летний водитель ГАЗ-283. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, в 5:20 он ехал по ул. Лесной в направлении ул. Карла Маркса. В районе дома № 66 автомобилист сбил 48-летнего мужчину, двигавшегося вдоль проезжей части.
Пешеход получил смертельные травмы.
Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...