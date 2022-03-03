В Тольятти водитель "Газели" сбил насмерть пешехода

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В четверг, 3 марта, в Тольятти участником ДТП стал 21-летний водитель ГАЗ-283. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.