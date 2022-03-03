АвтоВАЗ перестал поставлять машинокомплекты на Украину

АвтоВАЗ на неопределенный срок остановил производство и поставки машинокомплектов для украинского ЗАЗа, пишет "Газета.Ru".

Производство машинокомплектов Lada для нужд Запорожского автомобильного завода (ЗАЗа) остановлено, о вероятном возобновлении выпуска комплектующих для ЗАЗа руководство автогиганта не сообщает.

Источники издания отмечают, что проблемы с отгрузками в Запорожье были и ранее в связи с тем, что в Тольятти не хватало комплектующих для собственных нужд.

"Сейчас на Украину точно ничего не производим", — рассказал один из работников автозавода.

Украинский сайт марки Lada в настоящее время не работает. По состоянию на середину 2021 г., на Украине действовало 39 дилерских центров российской марки (семь из них в Киеве). Крупноузловая сборка автомобилей Lada на ЗАЗе была налажена в 2020 г. после многолетнего перерыва.

В пресс-службе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) также оставили без ответа вопросы о нынешнем состоянии производства и поставок машинокомплектов для украинского рынка. При этом сам завод ХММР простаивает со вторника, 1 марта.

"В период с 1 по 5 марта завод ХММР временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих за-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов. ХММР планирует возобновить производство 9 марта", — сообщили изданию в пресс-службе предприятия.