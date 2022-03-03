АвтоВАЗ перестал поставлять машинокомплекты на Украину

АвтоВАЗ на неопределенный срок остановил производство и поставки машинокомплектов для украинского ЗАЗа, пишет "Газета.Ru".
Производство машинокомплектов Lada для нужд Запорожского автомобильного завода (ЗАЗа) остановлено, о вероятном возобновлении выпуска комплектующих для ЗАЗа руководство автогиганта не сообщает.
Источники издания отмечают, что проблемы с отгрузками в Запорожье были и ранее в связи с тем, что в Тольятти не хватало комплектующих для собственных нужд.
"Сейчас на Украину точно ничего не производим", — рассказал один из работников автозавода.
Украинский сайт марки Lada в настоящее время не работает. По состоянию на середину 2021 г., на Украине действовало 39 дилерских центров российской марки (семь из них в Киеве). Крупноузловая сборка автомобилей Lada на ЗАЗе была налажена в 2020 г. после многолетнего перерыва.
В пресс-службе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) также оставили без ответа вопросы о нынешнем состоянии производства и поставок машинокомплектов для украинского рынка. При этом сам завод ХММР простаивает со вторника, 1 марта.
"В период с 1 по 5 марта завод ХММР временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих за-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов. ХММР планирует возобновить производство 9 марта", — сообщили изданию в пресс-службе предприятия.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.