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Губернатор Власть и политика

"Мы создали запас прочности": Дмитрий Азаров рассказал о возможностях экономики Самарской области

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров в прямом телеэфире оценил вызовы, с которыми может столкнуться экономика региона в связи с пакетом несправедливых западных санкций. Глава региона отметил, что в Самарской области запас прочности значителен, а значит, со всеми задачами, запланированными на этот год, губерния справится.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня экономика Самарской области работает устойчиво. За 4 года активной работы правительства региона, которое вело грамотную и системную экономическую политику, удалось переломить негативные тенденции и существенно оздоровить региональную казну.

"Нами сформированы достаточные запасы, которые определяют устойчивость регионального бюджета. Запас прочности и те резервы, которые мы определим буквально в ближайшие дни, внеся очередные изменения в бюджет Самарской области, позволяют чувствовать себя уверенно. Постараюсь, чтобы эта уверенность передалась и всем жителям Самарской области", — отметил Азаров.

Глава региона напомнил, что за годы последовательной работы правительства Самарской области удалось снизить госдолг региона с 67 млрд руб. до 42 млрд — а с учетом экономической конъюнктуры и роста доходов это почти вполовину облегчило нагрузку на казну. Наряду с этим удалось нарастить небывалыми темпами доходы бюджета, проводя активную экономическую политику.

Дмитрий Азаров пояснил, что увеличение доходов происходило по двум направлениям: рост собственных доходов регионального бюджета и поддержка области из федерального бюджета благодаря решениям президента страны и председателя правительства России, в том числе, для реализации национальных проектов.

По словам губернатора, сформированы резервы в системе здравоохранения для противодействия распространению коронавируса. Кроме того, накоплены запасы для поддержки экономики. Пока руководители предприятий, как сказал Дмитрий Азаров, не в полной мере понимают влияние санкций на деятельность той или иной отрасли и необходимо время, чтобы проанализировать сложившуюся обстановку, выявить риски, с которыми может столкнуться экономика Самарского края. Это важно не только для того, чтобы разработать дополнительные меры поддержки на региональном уровне, но и для того, чтобы заявить о необходимой поддержке региональной экономики на федеральном уровне.

"Рассчитываю, что через два дня у меня будет возможность доложить о наших предложениях на уровне правительства России. Вот в таком оперативном, штабном режиме, который соответствует вызовам времени, работает правительство Самарской области и я лично", — отметил губернатор.

Губернатор добавил, что в правительстве области прошло уже несколько заседаний штаба по устойчивой работе экономике — первое подобное совещание по данной теме прошло 26 февраля. В пятницу, 4 марта, губернатор проведет совещания с представителями промышленных предприятий области и торговыми сетями, а также встречу по развитию строительной отрасли.

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