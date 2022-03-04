"Мы создали запас прочности": Дмитрий Азаров рассказал о возможностях экономики Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров в прямом телеэфире оценил вызовы, с которыми может столкнуться экономика региона в связи с пакетом несправедливых западных санкций. Глава региона отметил, что в Самарской области запас прочности значителен, а значит, со всеми задачами, запланированными на этот год, губерния справится.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня экономика Самарской области работает устойчиво. За 4 года активной работы правительства региона, которое вело грамотную и системную экономическую политику, удалось переломить негативные тенденции и существенно оздоровить региональную казну.
"Нами сформированы достаточные запасы, которые определяют устойчивость регионального бюджета. Запас прочности и те резервы, которые мы определим буквально в ближайшие дни, внеся очередные изменения в бюджет Самарской области, позволяют чувствовать себя уверенно. Постараюсь, чтобы эта уверенность передалась и всем жителям Самарской области", — отметил Азаров.
Глава региона напомнил, что за годы последовательной работы правительства Самарской области удалось снизить госдолг региона с 67 млрд руб. до 42 млрд — а с учетом экономической конъюнктуры и роста доходов это почти вполовину облегчило нагрузку на казну. Наряду с этим удалось нарастить небывалыми темпами доходы бюджета, проводя активную экономическую политику.
Дмитрий Азаров пояснил, что увеличение доходов происходило по двум направлениям: рост собственных доходов регионального бюджета и поддержка области из федерального бюджета благодаря решениям президента страны и председателя правительства России, в том числе, для реализации национальных проектов.
По словам губернатора, сформированы резервы в системе здравоохранения для противодействия распространению коронавируса. Кроме того, накоплены запасы для поддержки экономики. Пока руководители предприятий, как сказал Дмитрий Азаров, не в полной мере понимают влияние санкций на деятельность той или иной отрасли и необходимо время, чтобы проанализировать сложившуюся обстановку, выявить риски, с которыми может столкнуться экономика Самарского края. Это важно не только для того, чтобы разработать дополнительные меры поддержки на региональном уровне, но и для того, чтобы заявить о необходимой поддержке региональной экономики на федеральном уровне.
"Рассчитываю, что через два дня у меня будет возможность доложить о наших предложениях на уровне правительства России. Вот в таком оперативном, штабном режиме, который соответствует вызовам времени, работает правительство Самарской области и я лично", — отметил губернатор.
Губернатор добавил, что в правительстве области прошло уже несколько заседаний штаба по устойчивой работе экономике — первое подобное совещание по данной теме прошло 26 февраля. В пятницу, 4 марта, губернатор проведет совещания с представителями промышленных предприятий области и торговыми сетями, а также встречу по развитию строительной отрасли.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно