Дмитрий Азаров встретился с представителями торговых предприятий региона

В пятницу, 4 марта, губернатор Дмитрий Азаров встретился с представителями крупных торговых сетей и предприятий региона. Темой для обсуждения стали вопросы обеспечения устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории Самарской области.
В ходе совещания обсудили тенденции покупательского спроса, вопросы мониторинга товаров и ценообразования на продовольственные товары и товары первой необходимости.
Вопросы продовольственной безопасности состоят на особом контроле у главы региона. Вчера в прямом телевизионном эфире губернатор отметил, что проблем с поставками продовольствия не возникает, складские запасы сформированы значительные.
Кроме того, со всеми торговыми сетями было подписано соглашение о регулировании предельной наценки на продовольственные товары. Аналогичное соглашение было подписано с федеральными торговыми сетями на уровне правительства РФ. Это позволит избежать спекулятивного роста цен. Также готовятся дополнительные меры поддержки на региональном и федеральном уровне.
Напомним, за последнюю неделю прошло уже несколько заседаний штаба по устойчивости экономики. Первое заседание по этой теме состоялось в субботу, 26 февраля, и впоследствии стало носить регулярный характер. Мониторинг текущей ситуации на рынке ведется в ежедневном режиме.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно