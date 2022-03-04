Оркестр Большого театра сыграет Седьмую симфонию в Самарском театре оперы и балета им. Шостаковича

В субботу, 5 марта, в день 80-летия со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича состоится концерт в исполнении оркестра Большого театра России.
Концерт организован ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Дирижировать будет музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев.
Одно из величайших творений Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — Седьмая симфония, которая была дописана и впервые исполнена 5 марта 1942 года в Куйбышеве эвакуированным оркестром Большого театра под управлением выдающегося советского дирижера Самуила Самосуда, будет исполнена вновь.
По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова организована трансляция концерта через систему виртуальных концертных залов. "Эта особая ситуация, в которой сегодня находится Россия, весь наш народ, сплачивая все общество, придает особый статус культурному событию, которое пройдет в Самаре. Мы постараемся сделать все, чтобы как можно больше людей приняли участие в этом важном событии в культурной жизни нашей страны", — отметил Дмитрий Азаров.
Приобщиться к знаковому культурному событию через систему виртуальных концертных залов сможет каждый житель нашей страны. Всероссийский виртуальный концертный зал — это флагманский проект Министерства культуры Российской Федерации, одно из ключевых достижений в формировании "открытого культурного пространства" России.
В Самарской области прямую трансляцию можно будет посмотреть 5 марта в 21.00 в Виртуальных концертных залах, которые расположены в 10 городах губернии. Также прямая трансляция будет доступна на сайте Московской филармонии.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!