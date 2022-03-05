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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

В "черный список" США попал самарский завод "ОДК-Кузнецов"

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Соединенные Штаты Америки вводят санкции против нескольких авиастроительных предприятий России. Самарский завод "ОДК-Кузнецов" попал в "черный список", пишет "Самарское обозрение".

Предприятие входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростеха". 

Наложение санкций на предприятия означает, что они будут ограничены в возможностях ведения внешнеэкономической деятельности.

Ранее под санкции попал самарский ракетно-космический центр "Прогресс".

Гид потребителя

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