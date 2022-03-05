Свалку в Тольятти возле "АвтоВАЗагрегата" ликвидировать не будут

Вопросы о рекультивации крупных несанкционированных полигонов, расположенных в пределах городского округа Тольятти обсудили в городской думе.

Как оказалось, по-прежнему остается актуальной проблема ликвидации бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района. Она расположена южнее завода ОАО "АвтоВАЗагрегат" и занимает территорию в 32 гектара. Вопрос начала работ по его рекультивации затягивается на непонятный срок.

Глава департамента городского хозяйства Юлия Павлова сообщила, что приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ этот полигон уже включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среды. Положительное заключение государственной экологической экспертизы по этому объекту тоже имеется. Срок его действия — до 27 марта 2025 года.

Прежде чем добиться включения в вышеуказанный госреестр, власти Тольятти проделали предварительную работу. В рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Самарской области…" выполнены мероприятия по подготовке проектно-сметной документации на производство работ по ликвидации и рекультивации этого массива. Эту работу на основании победы в аукционах, выполнило самарское ООО "Фантом". Проект рекультивации свалки возле "АвтоВАЗагрегата" — стоил 3,1 млн рублей. Работа была завершена минувшим летом. Положительное заключение государственной экспертизы позволило войти в национальный проект "Экология" (региональная составляющая "Чистая страна"), чтобы иметь возможность получить средства из вышестоящих бюджетов на ликвидацию свалки-гиганта.

Подсчитано, что на эту цель нужно 571,1 млн рублей. Но эти деньги в виде субсидии Минприроды РФ отказывается выделять из бюджета страны, утвержденного на этот год и последующий период.

Причина: собственность на участки под свалкой не разграничена. Чтобы получить софинансирование из федеральной казны на проведение таких работ, нужно, чтобы эта территория была оформлена в муниципальную собственность. Это обязательное условие. У тольяттинской мэрии пока нет официально зарегистрированного права на эти земли.

В настоящее время департамент градостроительной деятельности решает этот вопрос с управлением Росреестра по Самарской области. Как только он решится, можно будет говорить о каких-то дальнейших подвижках. Однако, тольяттинским чиновникам нужно поторопиться, так как госэкспертиза будет действовать всего три года.

Городские власти неоднократно сетовали, что свалка находится в лесу, который не является собственностью города. Именно по этой причине возникают законодательные сложности в оформлении данных земель. Сколько времени еще простоит эта свалка, неизвестно. Ведь она существует еще со времен СССР и чиновники мэрии Тольятти неоднократно на протяжении многих лет тратили время на обсуждение этой проблемы в ходе межведомственных совещаний.

Зато вопрос ликвидации другого полигона, который находится напротив первой, второй и третьей вставок АвтоВАЗа, уже решен. На его рекультивацию выделяют 466,4 млн рублей. К работам приступят уже с 1 апреля этого года.