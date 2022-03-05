Свалку в Тольятти возле "АвтоВАЗагрегата" ликвидировать не будут

Вопросы о рекультивации крупных несанкционированных полигонов, расположенных в пределах городского округа Тольятти обсудили в городской думе.
Как оказалось, по-прежнему остается актуальной проблема ликвидации бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района. Она расположена южнее завода ОАО "АвтоВАЗагрегат" и занимает территорию в 32 гектара. Вопрос начала работ по его рекультивации затягивается на непонятный срок.
Глава департамента городского хозяйства Юлия Павлова сообщила, что приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ этот полигон уже включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среды. Положительное заключение государственной экологической экспертизы по этому объекту тоже имеется. Срок его действия — до 27 марта 2025 года.
Прежде чем добиться включения в вышеуказанный госреестр, власти Тольятти проделали предварительную работу. В рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Самарской области…" выполнены мероприятия по подготовке проектно-сметной документации на производство работ по ликвидации и рекультивации этого массива. Эту работу на основании победы в аукционах, выполнило самарское ООО "Фантом". Проект рекультивации свалки возле "АвтоВАЗагрегата" — стоил 3,1 млн рублей. Работа была завершена минувшим летом. Положительное заключение государственной экспертизы позволило войти в национальный проект "Экология" (региональная составляющая "Чистая страна"), чтобы иметь возможность получить средства из вышестоящих бюджетов на ликвидацию свалки-гиганта.
Подсчитано, что на эту цель нужно 571,1 млн рублей. Но эти деньги в виде субсидии Минприроды РФ отказывается выделять из бюджета страны, утвержденного на этот год и последующий период.
Причина: собственность на участки под свалкой не разграничена. Чтобы получить софинансирование из федеральной казны на проведение таких работ, нужно, чтобы эта территория была оформлена в муниципальную собственность. Это обязательное условие. У тольяттинской мэрии пока нет официально зарегистрированного права на эти земли.
В настоящее время департамент градостроительной деятельности решает этот вопрос с управлением Росреестра по Самарской области. Как только он решится, можно будет говорить о каких-то дальнейших подвижках. Однако, тольяттинским чиновникам нужно поторопиться, так как госэкспертиза будет действовать всего три года.
Городские власти неоднократно сетовали, что свалка находится в лесу, который не является собственностью города. Именно по этой причине возникают законодательные сложности в оформлении данных земель. Сколько времени еще простоит эта свалка, неизвестно. Ведь она существует еще со времен СССР и чиновники мэрии Тольятти неоднократно на протяжении многих лет тратили время на обсуждение этой проблемы в ходе межведомственных совещаний.
Зато вопрос ликвидации другого полигона, который находится напротив первой, второй и третьей вставок АвтоВАЗа, уже решен. На его рекультивацию выделяют 466,4 млн рублей. К работам приступят уже с 1 апреля этого года.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.