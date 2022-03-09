В Самарской области открыт прием заявок на участие в летнем джазовом лагере Moving Club Camp

7–9 июля в Самарской области в загородном комплексе Циолковский пройдет летний джазовый лагерь Moving Club Camp, который объединит молодых музыкантов и мировых звезд джаза.
К участию приглашаются джазовые музыканты, звукорежиссеры, музыкальные менеджеры из Самарской области от 18 до 35 лет. Членами жюри, среди которых лучшие российские джазовые музыканты, будет отобрано всего 50 заявок.
Чтобы стать участником, нужно ознакомиться с положением на сайте samarajazz.ru/jazzcamp, заполнить заявку по ссылке и прикрепить творческое задание.
Прием заявок — до 1 мая.
Участники получат возможность бесплатного проживания и питания в лагере, пройдут образовательную программу от выдающихся музыкантов, смогут найти друзей, коллег и единомышленников, а также создать свое творческое портфолио.
Целью Moving Club Camp является формирование крепкого джазового сообщества в регионе — как музыкантов, так и ценителей джаза.
У Самары богатая джазовая история. В 60-х годах Куйбышев был третьим в Советском Союзе джазовым городом, здесь в 1962 году был создан джаз-клуб. Многие самарские музыканты стояли у истоков российского джаза, добились больших высот и известны по всему миру. Именно поэтому необходимо помнить об этом и поддерживать молодые таланты, в памятный год обогатить культурную жизнь Самарской области джазовыми событиями.
Обучение будет проводиться на комфортабельных площадках в помещении и на свежем воздухе. На территории также есть множество активностей: прокат велосипедов, роликов и другого спортинвентаря, проводятся уроки верховой езды на конном дворике.
В рамках Moving Club Camp будет проведен открытый джазовый фестиваль.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!