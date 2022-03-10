АвтоВАЗ частично восстановит сборку автомобилей на следующей неделе, сообщает tass.ru.
"В связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов работников компании, сборка автомобилей будет проводиться по следующему графику <…>. Компания прилагает максимум усилий для нормализации графика работы на своих заводах в Тольятти и Ижевске", — говорится в сообщении компании.
Линия сборки Lada Granta будет работать с 16 по 18 марта на полной скорости в две смены, 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. Сборочная линия Lada Niva будет работать в период с 16 по 18 марта, сосредоточив внимание на производстве модели Niva Legend, 14 и 15 марта работа также будет приостановлена.
Линия сборки B0, с которой сходят Lada XRay, Largus, Renault Sandero и Logan, останется в режиме простоя с 14 по 18 марта с выплатой 2/3 среднего заработка. "В то же время работники компании могут оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года", — заявил автопроизводитель.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.