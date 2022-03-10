АвтоВАЗ частично восстановит сборку автомобилей на следующей неделе, сообщает tass.ru.

"В связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов работников компании, сборка автомобилей будет проводиться по следующему графику <…>. Компания прилагает максимум усилий для нормализации графика работы на своих заводах в Тольятти и Ижевске", — говорится в сообщении компании.

Линия сборки Lada Granta будет работать с 16 по 18 марта на полной скорости в две смены, 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. Сборочная линия Lada Niva будет работать в период с 16 по 18 марта, сосредоточив внимание на производстве модели Niva Legend, 14 и 15 марта работа также будет приостановлена.

Линия сборки B0, с которой сходят Lada XRay, Largus, Renault Sandero и Logan, останется в режиме простоя с 14 по 18 марта с выплатой 2/3 среднего заработка. "В то же время работники компании могут оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года", — заявил автопроизводитель.