В Новокуйбышевске прошли масштабные учения по ликвидации последствий ДТП

В рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" на территории Самарской области прошли масштабные учения, призванные улучшить взаимодействие между ведомствами при ликвидации последствий ДТП, в том числе с учетом времени года, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
Так, в Новокуйбышевске была организована встреча представителей региональных управлений ГИБДД, МЧС, следственного комитета, министерства здравоохранения и иных ведомств, заинтересованных в сокращении времени ликвидации происшествий, которые могут возникнуть на дороге.
В ходе учений, сотрудниками всех служб отрабатывались алгоритмы быстрых и слаженных действий при возникновении различных ситуаций на дороге. Немаловажным фактором, влияющим на эффективность и скорость принимаемых мер по ликвидации последствий ДТП, является оповещение о происшествии, а равно организация информационного обмена между ведомствами.
После чего сотрудниками служб были изучены вопросы ограничения движения и оцепление места ДТП, извлечения пострадавших из транспортного средства и передача их пожарно-спасательных подразделениям, а также медицинским работникам.
Повышение эффективности работы в данном направлении — это несомненное увеличение числа спасенных жизней. Слаженность при выполнении действий при возникновении дорожных происшествий, особенно с тяжкими последствиями, должна выйти на еще более высокий уровень, в связи с чем, уже в мае текущего года подобные мероприятия пройдут вновь.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа