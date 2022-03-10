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Общество

В Новокуйбышевске прошли масштабные учения по ликвидации последствий ДТП

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" на территории Самарской области прошли масштабные учения, призванные улучшить взаимодействие между ведомствами при ликвидации последствий ДТП, в том числе с учетом времени года, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

Так, в Новокуйбышевске была организована встреча представителей  региональных управлений ГИБДД, МЧС, следственного комитета, министерства здравоохранения и иных ведомств, заинтересованных в сокращении времени ликвидации происшествий, которые могут возникнуть на дороге.

В ходе учений, сотрудниками всех служб отрабатывались алгоритмы быстрых и слаженных действий при возникновении различных ситуаций на дороге. Немаловажным фактором, влияющим на эффективность и скорость принимаемых мер по ликвидации последствий ДТП, является оповещение о происшествии, а равно организация информационного обмена между ведомствами.

После чего сотрудниками служб были изучены вопросы ограничения движения и оцепление места ДТП, извлечения пострадавших из транспортного средства и передача их пожарно-спасательных подразделениям, а также медицинским работникам.

Повышение эффективности работы в данном направлении — это несомненное увеличение числа спасенных жизней. Слаженность при выполнении действий при возникновении дорожных происшествий, особенно с тяжкими последствиями, должна выйти на еще более высокий уровень, в связи с чем, уже в мае текущего года подобные мероприятия пройдут вновь.

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Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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